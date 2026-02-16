Mundo

Fiscal venezolano revela la estrategia para que Nicolás Maduro sea liberado tras audiencia en Nueva York

Tarek William Saab reveló detalles en una entrevista con la ‘Agencia France Press’.

Redacción Mundo
16 de febrero de 2026, 10:00 a. m.
Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela.
El fiscal general Tarek William Saab define la venidera amnistía como el camino hacia una “pacificación real” en Venezuela, que incluya excarcelaciones masivas de presos políticos y lleve al gesto de Estados Unidos de liberar al depuesto Nicolás Maduro.

Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero durante una incursión militar que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones.

Delcy Rodríguez asumió el poder y, a los pocos días, comenzó un primer proceso de excarcelaciones de presos políticos que antecedió al anuncio de una amnistía general. También ordenó el cierre del Helicoide, la temida cárcel que ONG denuncian como un centro de torturas.

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, gesticula mientras habla durante una entrevista exclusiva con AFP en Caracas el 11 de febrero de 2026.
“Nadie esperaba esa acción de la doctora Delcy Rodríguez como presidenta encargada”, celebra el fiscal Saab en una entrevista con la AFP en su despacho en Caracas.

Saab ha condenado desde el primer día la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. La califica de ilegal y violatoria del derecho internacional.

Ambos se declararon no culpables y tienen prevista una nueva audiencia en marzo.

Venezuela se alista a aprobar la histórica Ley de Amnistía que promete liberaciones masivas. Estos son los detalles

Saab considera que la reconciliación que promueve la amnistía debe beneficiar igualmente a Maduro y Flores.

“Dentro de lo que implica este gesto humanitario, histórico, sin precedentes de la ley de amnistía que abarque a todos los factores del Estado, diría, incluyendo como un mensaje” que “cuando se dé la audiencia en marzo se decrete la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores”.

Nicolás maduro
Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York. Foto: GC Images

“Estamos tendiendo la mano”, asegura el fiscal, y a partir de este gesto, espera “que se levanten las sanciones” internacionales contra el país.

El jefe del Parlamento de Venezuela anunció la madrugada del sábado la excarcelación de 17 presos políticos, mientras prosiguen las discusiones para aprobar una ley de amnistía general.

La presidenta interina Delcy Rodríguez propuso la legislación el 30 de enero y en teoría abarcará los 27 años del chavismo en el poder.

Su aprobación en la Asamblea Nacional se pospuso hasta la semana que viene tras desacuerdos sobre el alcance del instrumento y el papel del poder judicial en su aplicación.

Parlamento de Venezuela - Ley de Amnistía
Parlamento de Venezuela - Ley de Amnistía Foto: AFP

“En el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7 están siendo excarceladas”, escribió en redes sociales Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, en referencia a unos calabozos de la Policía Nacional en Caracas, sin revelar nombres.

Con información de AFP*

