Delcy Rodríguez anuncia el nuevo cargo que tendrá Tarek William Saab, el exfiscal de Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al exfiscal general del país, Tarek William Saab como jefe de la ‘Gran Misión Viva Venezuela, Mi patria querida’. Siendo este su primer nombramiento permanente tras su salida de la Fiscalía, donde por años fue uno de los aliados más grandes del caído dictador Nicolás Maduro.

“He designado a Tarek William Saab como Jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, la cual estará adscrita al Despacho de la Presidencia de la República”, manifestó la mandataria interina a través de su canal de Telegram.

“Saab tendrá la responsabilidad de continuar con esta gran misión para darle vida al alma, al ser nacional, a lo nuestro, lo tradicional, originario y popular; fortaleciendo nuestra identidad cultural y el orgullo de ser venezolanos”, cerró en su comunicación la presidenta venezolana.

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