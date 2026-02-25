El abogado y poeta chavista, Tarek William Saab, renunció este miércoles, 25 de febrero, a su cargo de fiscal general del régimen de Venezuela, cargo que ocupaba desde el 2017, desde cuando se consolidó como una pieza clave en el chavismo y en la dictadura de Nicolás Maduro.

Así lo dio a conocer Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, al mostrar la carta de renuncia y también de Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, “en donde expresan su decisión de renunciar al cargo respectivo como fiscal general de la República y como defensor del pueblo”.

Según el jefe parlamentario, el procedimiento constitucional estipula designar un comité de postulaciones. “Vamos a proceder a escoger a una encargada o un encargado para ambos cargos mientras se activa el comité de postulación”, indicó durante la sesión.

Acto seguido, la Asamblea Nacional votó por funcionarios encargados para sendos puestos.

Saab recibió la mayoría calificada y fue designado defensor del pueblo encargado, un puesto que ya ocupó previo a su paso de casi una década a la cabeza del Ministerio Público.

El exfiscal ha sido señalado internacionalmente como el “operador de la maquinaria represiva” de Maduro, acusado de usar el sistema judicial para perseguir disidentes, inhabilitar opositores y restringir libertades de los ciudadanos, en especial tras las elecciones presidenciales de 2024, donde en las urnas resultó ganador Edmundo González Urrutia, pero el dictador se mantuvo en el poder.

Sin embargo, Saab ha negado en varias oportunidades las acusaciones en su contra.

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela , Nicolás Maduro Foto: AFP

También conocido como el “poeta de la revolución”, su trayectoria política inició tras conocer a Hugo Chávez en febrero de 1992, meses después de que este fracasara en su intento de golpe de Estado. Para ese entonces, Saab era un abogado dedicado a la defensa de los derechos humanos, y participó en la gestión de un indulto para Chávez.

Saab y Chávez tuvieron su primer encuentro en el Cuartel San Carlos, donde este segundo estaba recluido. El abogado siguió visitándolo en varias oportunidades de forma clandestina. En aquellas reuniones, charlaban sobre libros e ideales políticos. Saab ha definido esa época como una “hermandad de lucha”.

Años después, en 1999, el abogado y poeta ocupó una curul en la Asamblea Nacional Constituyente. Desde el 2004 hasta el 2012 fue gobernador de Anzoátegui; entre 2014 y 2017 fue defensor del Pueblo; desde entonces se convirtió en el fiscal general de la Nación, un cargo que ocuparía hasta el 2031, hasta su sorpresiva renuncia este miércoles, 25 de febrero.

Bajo su administración, el Ministerio de Justicia ha sido acusado de actuar como un ente que criminaliza y persigue a la oposición en lugar de investigar los delitos. Organizaciones de derechos humanos, líderes opositores y organismos internacionales como la ONU han señalado que el ministerio de Saab ha sido el ejecutor del régimen de Maduro.

Nicolas Maduro escoltado por agentes federales estadounidenses. Foto: GC Images

Cientos de personas, entre esos políticos, periodistas, activistas y civiles, fueron privados de su libertad tras la supuesta victoria de Maduro en las últimas presidenciales. Aquellos están señalados de crímenes políticos, como conspiración contra el gobierno o terrorismo. Tras la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos pidió la liberación de todos los detenidos injustamente.

Antes del derrocamiento del dictador, el abogado defendía de manera constante que en Venezuela no había presos políticos, sino que eran personas detenidas por delitos comunes y por acciones que estuvieron al margen de la ley.