Renunció a su cargo Tarek William Saab, el poderoso fiscal del régimen de Venezuela

La noticia fue confirmada mediante una carta dada a conocer por Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez y presidente de la Asamblea Nacional.

Redacción Mundo
25 de febrero de 2026, 4:27 p. m.
Exfiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
Exfiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Foto: Getty Images / Marco Bello / Fotógrafo autónomo

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renunció a su cargo, informó este miércoles 25 de febrero la secretaria de la Asamblea Nacional, menos de dos meses después de la caída del dictador Nicolás Maduro.

Saab, en el cargo desde 2017, abogaba por el regreso de Maduro, capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero, y condenó la incursión como ilegal y violatoria del derecho internacional.

El abogado se definió como un defensor de los derechos humanos. La oposición le reprochaba haber hecho la vista gorda ante denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden.

El Parlamento recibió una comunicación dirigida a Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, suscrita por Saab, “mediante la cual remite (la) renuncia a su cargo como fiscal general de la República”, leyó la secretaria durante una sesión parlamentaria.

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela , Nicolás Maduro
Tarek William Saab era uno de los mayores defensores de Nicolás Maduro tras su captura. Foto: AFP

Asimismo, la secretaria informó de la renuncia de Alfredo Ruiz al frente de la Defensoría del Pueblo, un ente que tiene como función la promoción de los derechos humanos.

Rodríguez mostró a los parlamentarios las misivas que recibió tanto de Saab como de Ruiz “en donde expresan su decisión de renunciar al cargo respectivo como fiscal general de la República y como defensor del pueblo”, indicó.

Donald Trump habló sobre defensa de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela

Según el jefe parlamentario, el procedimiento constitucional estipula designar un comité de postulaciones. “Vamos a proceder a escoger a una encargada o un encargado para ambos cargos mientras se activa el comité de postulación”, indicó durante la sesión.

Saab está sancionado por Estados Unidos desde 2017, en medio de cuestionamientos por violaciones de derechos humanos en el país. Es considerado uno de los más cercanos colaboradores de la llamada “Revolución Bolivariana” y sus detractores lo acusan de servir al chavismo.

"Hemos logrado que se develara la participación directa" de El Aissami y "la consecuente detención" para "ser presentado e imputado por el Ministerio Público en las próximas horas", informó Saab en una declaración a la prensa.
Tarek William Saab renunció a su cargo este miércoles. Foto: AFP

Sin embargo, uno de los funcionarios más cercanos al régimen de Nicolás Maduro seguirá ligado, por lo menos de forma provisional, al gobierno interino de Delcy Rodríguez. Esto, ya que se conoció posteriormente que la Asamblea Nacional designó al mismo Tarek William Saab como defensor del pueblo encargado tras la renuncia de Alfredo Ruiz.

Mientras tanto, también la Asamblea Nacional nombró este miércoles, 25 de febrero, a Larry Devoe como fiscal general encargado de Venezuela. Dicha figura del chavismo posee una trayectoria en el área jurídica y diplomática dentro del régimen venezolano, donde llegó a desempeñarse como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Revelan cómo fueron los últimos días de Nicolás Maduro en el poder: dudaba de Delcy Rodríguez y de las amenazas de Donald Trump

Aun así, el funcionario no está exento de polémicas, ya que en el año 2019, el gobierno de Canadá incorporó al abogado en una lista de sanciones, por cuenta de sospechas de irregularidades administrativas y faltas a los derechos fundamentales.

Con información de AFP.

