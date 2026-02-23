Mundo

Revelan la millonaria cantidad de activos que Nicolás Maduro y sus allegados tienen congelados en Suiza

Además del caído dictador, su esposa Cilia Flores, sus allegados y exministros están incluidos en el bloqueo.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
23 de febrero de 2026, 4:06 p. m.
Los activos fueron congelados durante el mandato de Nicolás Maduro.
Los activos fueron congelados durante el mandato de Nicolás Maduro. Foto: Getty Images

El monto de activos venezolanos congelados en Suiza asciende a 687 millones de francos suizos (unos 880 millones de dólares), informó el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo a AFP este lunes, proporcionando por primera vez una cifra sobre estos fondos.

El 5 de enero entró en vigor en Suiza la orden de congelamiento de activos del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y otras personas vinculadas a él. La esposa de Maduro, Cilia Flores, sus allegados y exministros están incluidos en este bloqueo.

¿Venezuela entregó a Tareck El Aissami? El exvicepresidente aparece como capturado por el ICE

“Se trata de un bloqueo preventivo. Busca impedir una fuga de capitales y permite la cooperación judicial entre Venezuela y Suiza. Ningún miembro del gobierno actual está en la lista”, indicó el ministerio suizo.

Hasta la fecha, intermediarios financieros suizos han reportado a la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales un total de 687 millones de francos suizos en relación con esta orden, declaró el ministerio, sin especificar los nombres de los titulares de los activos.

Mundo

Estas son las imágenes de los restos de San Francisco de Asís reveladas: hay 15.000 personas por día haciendo fila para conocerlas

Mundo

Las coincidencias que rodearon la captura de El Chapo Guzmán y la muerte de alias ‘El Mencho’

Estados Unidos

Las mujeres que aborten tendrían pena de muerte en EE. UU.: polémica en el país norteamericano

Mundo

¿Venezuela entregó a Tareck El Aissami? El exvicepresidente aparece como capturado por el ICE

Estados Unidos

Por primera vez Amazon supera a Walmart y se convierte en la empresa con mayor facturación del mundo

Mundo

El escalofriante audio del Mencho que volvió a circular en las redes tras su muerte

Mundo

Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello, presume en video de su relajada vida como ministra de Turismo en el gobierno de Delcy Rodríguez: “Llegué a la oficina con lentes oscuros”

Mundo

Esposa de Alex Saab, Camilla Fabri, fue retirada del Gobierno de Venezuela. Delcy Rodríguez dio el anuncio

Empresas

Latam Airlines anuncia reinicio diario de vuelos a Venezuela: esta será la operación de la aerolínea

Mundo

Venezuela: Foro Penal confirma al menos 65 liberaciones tras la Ley de Amnistía

El estafador usaba su cercanía con el régimen de Nicolás Maduro como mecanismo para evitar ser denunciado.
Nicolás Maduro permanece detenido por Estados Unidos desde el pasado 3 de enero. Foto: AFP

La congelación de activos se ajusta a las sanciones vigentes desde 2018, cuando Suiza se unió a las sanciones de la UE contra altos funcionarios venezolanos. Cerca de dos tercios de los activos fueron congelados en virtud de las sanciones existentes, lo que significa que aproximadamente 309 millones de dólares fueron congelados en virtud del reglamento del 5 de enero.

Este bloqueo de activos permite que las autoridades judiciales de los Estados implicados le envíen una solicitud de asistencia judicial en el marco de investigaciones penales.

Esposa de Alex Saab, Camilla Fabri, fue retirada del Gobierno de Venezuela. Delcy Rodríguez dio el anuncio

No obstante, corresponde a las autoridades judiciales competentes del Estado correspondiente iniciar los procedimientos penales necesarios y demostrar el origen ilícito de los fondos.

Nicolás Maduro sobre los ataques por parte de EE.UU.
Nicolás Maduro, derrocado dictador venezolano. Foto: AFP

Piden la liberación de Nicolás Maduro

Venezuela solicitó el lunes ante Naciones Unidas la liberación “inmediata” del dictador depuesto Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, mientras que en el país avanzan las liberaciones de presos políticos mediante una ley de amnistía promulgada por la mandataria interina, Delcy Rodríguez.

Maduro fue capturado en una incursión estadounidense el 3 de enero, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones vecinas. Su esposa también quedó detenida. Ambos enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York, donde el gobernante se declaró “prisionero de guerra”.

Nicolás Maduro recibió una visita inesperada en el centro de detención de Nueva York. Esto es lo que se sabe

Venezuela pide “la liberación inmediata por parte del gobierno de Estados Unidos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera dama Cilia Flores”, declaró el canciller Yván Gil ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Tras el ataque estadounidense, Delcy Rodríguez asumió el poder y dio un vuelco a la maltrecha relación con el presidente Donald Trump. Le cedió control de la industria petrolera, inició un proceso de excarcelaciones de presos políticos que antecedió a una amnistía general promulgada el 19 de febrero y ordenó el cierre de la cárcel Helicoide, señalada como centro de torturas.

Con información de AFP.

Más de Mundo

Los restos de San Francisco de Asís expuestos en una vitrina dentro de la Basílica de San Francisco de Asís durante una presentación para la prensa, en Asís (Italia), el 21 de febrero de 2026

Estas son las imágenes de los restos de San Francisco de Asís reveladas: hay 15.000 personas por día haciendo fila para conocerlas

El Chapo y El Mencho

Las coincidencias que rodearon la captura de El Chapo Guzmán y la muerte de alias ‘El Mencho’

x

Las mujeres que aborten tendrían pena de muerte en EE. UU.: polémica en el país norteamericano

Tareck El Aissami aparece como capturado por el ICE

¿Venezuela entregó a Tareck El Aissami? El exvicepresidente aparece como capturado por el ICE

Amazon lidera la facturación mundial por primera vez, superando a Walmart gracias a su crecimiento digital.

Por primera vez Amazon supera a Walmart y se convierte en la empresa con mayor facturación del mundo

El Mencho

El escalofriante audio del Mencho que volvió a circular en las redes tras su muerte

Daniella Cabello, ministra de Turismo de Venezuela e hija de Diosdado Cabello

Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello, presume en video de su relajada vida como ministra de Turismo en el gobierno de Delcy Rodríguez: “Llegué a la oficina con lentes oscuros”

Camilla Fabri y Álex Saab

Esposa de Alex Saab, Camilla Fabri, fue retirada del Gobierno de Venezuela. Delcy Rodríguez dio el anuncio

x

Aterradora tormenta invernal tiene en jaque a Nueva York: la peor en una década

Noticias Destacadas