El monto de activos venezolanos congelados en Suiza asciende a 687 millones de francos suizos (unos 880 millones de dólares), informó el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo a AFP este lunes, proporcionando por primera vez una cifra sobre estos fondos.

El 5 de enero entró en vigor en Suiza la orden de congelamiento de activos del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y otras personas vinculadas a él. La esposa de Maduro, Cilia Flores, sus allegados y exministros están incluidos en este bloqueo.

“Se trata de un bloqueo preventivo. Busca impedir una fuga de capitales y permite la cooperación judicial entre Venezuela y Suiza. Ningún miembro del gobierno actual está en la lista”, indicó el ministerio suizo.

Hasta la fecha, intermediarios financieros suizos han reportado a la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales un total de 687 millones de francos suizos en relación con esta orden, declaró el ministerio, sin especificar los nombres de los titulares de los activos.

Nicolás Maduro permanece detenido por Estados Unidos desde el pasado 3 de enero. Foto: AFP

La congelación de activos se ajusta a las sanciones vigentes desde 2018, cuando Suiza se unió a las sanciones de la UE contra altos funcionarios venezolanos. Cerca de dos tercios de los activos fueron congelados en virtud de las sanciones existentes, lo que significa que aproximadamente 309 millones de dólares fueron congelados en virtud del reglamento del 5 de enero.

Este bloqueo de activos permite que las autoridades judiciales de los Estados implicados le envíen una solicitud de asistencia judicial en el marco de investigaciones penales.

No obstante, corresponde a las autoridades judiciales competentes del Estado correspondiente iniciar los procedimientos penales necesarios y demostrar el origen ilícito de los fondos.

Nicolás Maduro, derrocado dictador venezolano. Foto: AFP

Piden la liberación de Nicolás Maduro

Venezuela solicitó el lunes ante Naciones Unidas la liberación “inmediata” del dictador depuesto Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, mientras que en el país avanzan las liberaciones de presos políticos mediante una ley de amnistía promulgada por la mandataria interina, Delcy Rodríguez.

Maduro fue capturado en una incursión estadounidense el 3 de enero, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones vecinas. Su esposa también quedó detenida. Ambos enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York, donde el gobernante se declaró “prisionero de guerra”.

Venezuela pide “la liberación inmediata por parte del gobierno de Estados Unidos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera dama Cilia Flores”, declaró el canciller Yván Gil ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Tras el ataque estadounidense, Delcy Rodríguez asumió el poder y dio un vuelco a la maltrecha relación con el presidente Donald Trump. Le cedió control de la industria petrolera, inició un proceso de excarcelaciones de presos políticos que antecedió a una amnistía general promulgada el 19 de febrero y ordenó el cierre de la cárcel Helicoide, señalada como centro de torturas.

Con información de AFP.