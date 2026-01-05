Economía

Bienes, aviones y joyas: esta es la fortuna que amasó Nicolás Maduro en Venezuela

El dictador tenía diversos relojes de miles de dólares.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

5 de enero de 2026, 8:30 p. m.
Nicolás Maduro cuenta con un gran patrimonio.
Nicolás Maduro cuenta con un gran patrimonio. Foto: Anadolu via AFP

El pasado sábado 3 de enero de 2026, Estados Unidos realizó una operación militar para la extracción de Nicolás Maduro de territorio venezolano, con el objetivo de llevarlo ante los organismos de justicia del Gobierno norteamericano.

Nicolás Maduro se declara inocente ante juez estadounidense y asegura que fue “secuestrado”

Una de las preguntas más frecuentes en redes sociales es sobre el patrimonio del dictador y las ganancias que acumuló a lo largo de su estancia en el máximo cargo del país vecino.

En primer caso, destaca el medio The Times of India que el patrimonio de Nicolás Maduro en dinero llegaría a los dos millones de dólares, en cambio, el de su esposa Cilia Flores llegaría hasta los 2,5 millones de dólares.

Las estimaciones que realizan los medios internacionales se dan por las propiedades con las que cuentan a nivel mundial Maduro y su familia.

Empresas

Lo que deben saber los conjuntos sobre los nuevos contratos de vigilantes

Empresas

Mario Hernández reacciona tras la captura de Maduro y habla del futuro de su empresa en Venezuela

Empresas

Grupo Aval redefine el negocio fiduciario con una sola plataforma

Empresas

Aerolíneas retomarán vuelos en el Caribe tras la apertura del espacio aéreo: será de forma gradual

Empresas

Gobierno Nacional venderá las acciones que el país tiene en Movistar

Empresas

Así va el proceso de liquidación de Don Jediondo Sopitas y Parrilla: Supersociedades se pronunció

Empresas

Estos son los horarios de D1, Ara, Éxito y más supermercados para la semana de Año Nuevo

Confidenciales

En imágenes: los primeros retratos de Nicolás Maduro y Cilia Flores en su comparecencia ante un juez en Nueva York

Macroeconomía

Precios del petróleo se mueven a la baja tras intervención de EE. UU. en Venezuela

Noticias Estados Unidos

Alcalde de Nueva York hace polémicas declaraciones sobre el arresto de Nicolás Maduro: “Acto de guerra”

Nicolás Maduro fue trasladado en helicóptero.
Nicolás Maduro fue trasladado a Estados Unidos. Foto: Tomada de redes sociales.

Por otra parte, hace algunas semanas, la prensa internacional conoció en medio de una transmisión uno de los relojes que usaba el dictador: un Rolex avaluado en más de 70.000 dólares fue visto en la mano derecha del mismo en medio de un acto público.

El traje deportivo que vestía al momento de su detención alcanza los 300 dólares, siendo uno de los conjuntos más costosos de la marca estadounidense.

El avión del presidente venezolano Nicolás Maduro, un jet privado Dassault Falcon 900EX, después de ser incautado por agentes del orden estadounidenses en Fort Lauderdale, Florida. Los funcionarios estadounidenses tomaron medidas para tomar el avión, un jet privado Dassault Falcon 900EX utilizado por Maduro y miembros de su gobierno, y el Departamento de Justicia dijo que el avión fue "comprado ilegalmente". (Foto de Miguel GUTIÉRREZ/AFP)
El avión del presidente venezolano Nicolás Maduro, un jet privado Dassault Falcon 900EX, después de ser incautado por agentes del orden estadounidenses en Fort Lauderdale, Florida. Foto: AFP

Por último, el jet privado con el que contaba el dictador estaba avaluado en más de 13 millones de dólares, sin poder constatar el proceso mediante el cual fue comprado.

Hija de Hugo Chávez reaparece en vivo para defender a Nicolás Maduro y lanza dura advertencia a Donald Trump: “No nos van a sacar”

Bloqueo de cuentas en Suiza

El Gobierno suizo ordenó este lunes bloquear “con efecto inmediato” los posibles activos en el país de Maduro con el objetivo de “impedir cualquier fuga de capitales”.

“Otras personas vinculadas a él” también se ven afectadas por esta medida, como su esposa Cilia Flores, familiares y exministros, indicó el Gobierno en un comunicado.

“Ningún miembro del Gobierno venezolano en funciones está corcernido”, precisó.

“En el caso de que procedimientos judiciales posteriores revelen que estos fondos son de origen ilegal, Suiza se asegurará de que sean restituidos en beneficio de la población venezolana”, especificó el Gobierno.

Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro
Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro. Foto: Getty Images

La orden de bloqueo de bienes patrimoniales entra en vigor “con efecto inmediato” y es válida, hasta nuevo aviso, por un período de cuatro años.

Con esta decisión, el Gobierno dice que quiere “asegurarse de que los posibles valores patrimoniales adquiridos de forma ilícita no puedan salir de Suiza en la situación actual”.

Este bloqueo complementa las sanciones vigentes en Suiza contra Venezuela, que son aplicables desde 2018 e incluyen medidas de bloqueo de activos.

“Los nuevos bloqueos apuntan a personas que no han sido sancionadas en Suiza hasta ahora”, afirmó el Gobierno.

*Con información de AFP.

Más de Empresas

Nicolás Maduro

Bienes, aviones y joyas: esta es la fortuna que amasó Nicolás Maduro en Venezuela

La ley colombiana establece algunas condiciones para el bienestar de los vigilantes de conjuntos residenciales.

Lo que deben saber los conjuntos sobre los nuevos contratos de vigilantes

Podcast Sin Filtro

Mario Hernández reacciona tras la captura de Maduro y habla del futuro de su empresa en Venezuela

.

Grupo Aval redefine el negocio fiduciario con una sola plataforma

Pista aeropuerto El Dorado Bogotá Opain Terminal aéreo Bogotá 14 de mayo del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Aerolíneas retomarán vuelos en el Caribe tras la apertura del espacio aéreo: será de forma gradual

El Proyecto Goliat ha sido de gran importancia para esta medición

Gobierno Nacional venderá las acciones que el país tiene en Movistar

DON JEDIONDO

Así va el proceso de liquidación de Don Jediondo Sopitas y Parrilla: Supersociedades se pronunció

Las transacciones diarias deben estar siempre supervisadas para evitar fraudes internos.

Estos son los horarios de D1, Ara, Éxito y más supermercados para la semana de Año Nuevo

transporte

Golpe al bolsillo en 2026: pasajes intermunicipales subirían más del 25 % tras alza del salario mínimo

El aumento generaría sobrecostos en los procesos de operación de las empresas del país.

Gremio de la Seguridad Privada alertó sobre el significativo impacto que tendrá el aumento del salario mínimo en 2026

Noticias Destacadas