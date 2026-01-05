Bienes, aviones y joyas: esta es la fortuna que amasó Nicolás Maduro en Venezuela

El pasado sábado 3 de enero de 2026, Estados Unidos realizó una operación militar para la extracción de Nicolás Maduro de territorio venezolano, con el objetivo de llevarlo ante los organismos de justicia del Gobierno norteamericano.

Nicolás Maduro se declara inocente ante juez estadounidense y asegura que fue “secuestrado”

Una de las preguntas más frecuentes en redes sociales es sobre el patrimonio del dictador y las ganancias que acumuló a lo largo de su estancia en el máximo cargo del país vecino.

En primer caso, destaca el medio The Times of India que el patrimonio de Nicolás Maduro en dinero llegaría a los dos millones de dólares, en cambio, el de su esposa Cilia Flores llegaría hasta los 2,5 millones de dólares.

Las estimaciones que realizan los medios internacionales se dan por las propiedades con las que cuentan a nivel mundial Maduro y su familia.

Nicolás Maduro fue trasladado a Estados Unidos. Foto: Tomada de redes sociales.

Por otra parte, hace algunas semanas, la prensa internacional conoció en medio de una transmisión uno de los relojes que usaba el dictador: un Rolex avaluado en más de 70.000 dólares fue visto en la mano derecha del mismo en medio de un acto público.

Rolex en mano, Maduro informa al país que gana 400 dólares mensuales, dejando a todos atónitos. pic.twitter.com/cUh8jiLZlj — Cesar Moya (@zuricht94) December 30, 2025

El traje deportivo que vestía al momento de su detención alcanza los 300 dólares, siendo uno de los conjuntos más costosos de la marca estadounidense.

El avión del presidente venezolano Nicolás Maduro, un jet privado Dassault Falcon 900EX, después de ser incautado por agentes del orden estadounidenses en Fort Lauderdale, Florida. Foto: AFP

Por último, el jet privado con el que contaba el dictador estaba avaluado en más de 13 millones de dólares, sin poder constatar el proceso mediante el cual fue comprado.

Bloqueo de cuentas en Suiza

El Gobierno suizo ordenó este lunes bloquear “con efecto inmediato” los posibles activos en el país de Maduro con el objetivo de “impedir cualquier fuga de capitales”.

“Otras personas vinculadas a él” también se ven afectadas por esta medida, como su esposa Cilia Flores, familiares y exministros, indicó el Gobierno en un comunicado.

“Ningún miembro del Gobierno venezolano en funciones está corcernido”, precisó.

“En el caso de que procedimientos judiciales posteriores revelen que estos fondos son de origen ilegal, Suiza se asegurará de que sean restituidos en beneficio de la población venezolana”, especificó el Gobierno.

Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro. Foto: Getty Images

La orden de bloqueo de bienes patrimoniales entra en vigor “con efecto inmediato” y es válida, hasta nuevo aviso, por un período de cuatro años.

Con esta decisión, el Gobierno dice que quiere “asegurarse de que los posibles valores patrimoniales adquiridos de forma ilícita no puedan salir de Suiza en la situación actual”.

Este bloqueo complementa las sanciones vigentes en Suiza contra Venezuela, que son aplicables desde 2018 e incluyen medidas de bloqueo de activos.

“Los nuevos bloqueos apuntan a personas que no han sido sancionadas en Suiza hasta ahora”, afirmó el Gobierno.

*Con información de AFP.