En medio de la tensión que se vive en Venezuela por la captura de Nicolás Maduro, este domingo varios chavistas salieron a las calles para exigir su liberación, así como la de su esposa Cilia Flores, y enviar una fuerte respuesta a Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump.
Una de las imágenes que más sorprendió fue la de Rosinés Chávez, hija menor del fallecido Hugo Chávez, quien reapareció para mostrarse del lado del régimen venezolano.
La mujer se subió a un escenario y desde allí lanzó un mensaje en contra de la operación que realizaron los norteamericanos. “Estamos en toda Venezuela exigiéndole al mundo que se respete la soberanía, que nos devuelvan a nuestro presidente y a la primera combatiente”, dijo.
“Tenemos un pueblo digno, valiente, heroico. Somos hijos de libertadores, hijos de libertadoras. Y hay aquellos que pensarán que esta será una batalla sencilla, pero no pasarán y no volverán”, agregó.
La hija de Chávez afirmó que lo único que están buscando es que en Venezuela haya paz, ese es, según ella, el objetivo de todos los que hoy piden por la liberación de Maduro.
Por ello, reiteró una clara advertencia de que las cosas no cambiarán, por lo menos no en un corto plazo, y dejó en evidencia que la transición será un poco más compleja de lo que se esperaba.
Aparece la hija del Comandante Hugo Chávez, Rosinés Chávez de 29 años, toma control de las calles en Caracas y le pide a su Pueblo el apoyo para luchar por Maduro, por Cilia Flores y por la Libertad de Venezuela.
“No nos vamos a rendir, de aquí no nos van a sacar. Ellos cuentan con nosotros, así como hemos contado con ellos por tanto tiempo. Es la hora en la que nos toca defender”, manifestó.
Rosinés Chávez habló de la necesidad de demostrar la lealtad que “hay en el corazón” y llamó a todos los ciudadanos “patriotas” a defender la soberanía venezolana.
“Basta de impunidad, basta de que aquellos quieran hacer lo que les provoque con cualquier país. Venezuela es soberana, libre y vencerá. (...) Que viva el pueblo valiente y heroico, que viva Venezuela”, concluyó.
Pese a los llamados que se han hecho desde Venezuela, el proceso en contra de Nicolás Maduro continúa y este lunes comparecerá ante un juez en el Tribunal Federal de Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.