El peligroso Irán se mete de frente a la controversia por captura de Nicolás Maduro; advierte al mundo: “Inaceptable”

“El presidente de un país y su esposa han sido secuestrados. No hay motivo para estar orgullosos, es un acto ilegal”. Con estas palabras, el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, se fue lanza en ristre contra la operación norteamericana que logró la extracción de Nicolás Maduro y su posterior envío a los Estados Unidos.

“Como ha subrayado el pueblo venezolano, su presidente debe ser liberado”, aseguró desde Teherán.

Irán, que mantiene estrechos vínculos con Venezuela y se considera uno de los aliados de Maduro, aseguró que sigue del lado del régimen: “Nuestras relaciones con todos los países, incluido Venezuela, se basan en el respeto mutuo y seguirán siendo así... Estamos en contacto con las autoridades venezolanas”.

El portavoz aseguró que la justificación para la intervención está clara y que ni siquiera el presidente Trump hizo nada para ocultarlo. “En décadas pasadas, las intervenciones se justificaban con lemas como la democracia y los derechos humanos. Hoy, dicen abiertamente que el problema es el petróleo venezolano”.

“Las afirmaciones de que otro país puede gobernar Venezuela son inaceptables para cualquier nación, incluido el pueblo venezolano, y reflejan un retorno al pensamiento de la era colonial”, agregó.

“Serán golpeados muy duro por Estados Unidos”

Irán vive momentos internos muy tensos. Y, Trump, se refirió a esa situación en sus declaraciones a bordo del Air Force One este domingo. “Los estamos observando de cerca. Si empiezan a matar gente como han hecho en el pasado, creo que serán golpeados muy duro por Estados Unidos”, aseguró.

El país vive unas fuertes protestas desatadas por una crisis de costo de vida que generó una huelga de comerciantes el 28 de diciembre en Teherán. Al menos 12 personas han muerto, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad, según un balance basado en cifras oficiales.

Se trata de las manifestaciones más significativas desde el movimiento de 2022-2023 provocado por la muerte de Mahsa Amini, quien había sido detenida por supuestamente violar el estricto código iraní de vestimenta para mujeres.

El jefe del poder judicial en Irán aseguró el lunes que la justicia no mostrará “ninguna indulgencia” hacia “los alborotadores”, en el noveno día de un movimiento de protesta en el país, aunque reconoció el derecho a manifestarse por reivindicaciones económicas.

“Ordeno al fiscal general y a los fiscales de todo el país actuar conforme a la ley y con determinación contra los alborotadores y quienes los apoyan (...) y no mostrar ninguna indulgencia ni complacencia”, declaró Gholamhossein Mohseni Ejei, citado por la agencia de prensa del poder judicial, Mizan.

“La República Islámica escucha a los manifestantes y a los críticos y hace una distinción con los alborotadores”, añadió.

Los medios iraníes han informado en los últimos días de actos de violencia y de daños, localizados principalmente en el oeste del país, a varios cientos de kilómetros de Teherán.

Al menos 12 personas han muerto desde el 30 de diciembre durante enfrentamientos localizados, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, según un balance basado en anuncios oficiales.

Las autoridades y medios iraníes no comunican sobre todos los incidentes de manera detallada, lo que complica la valoración de los hechos. Videos de la movilización circulan en redes sociales, pero no todos pueden ser verificados.

La moneda nacional, el rial, ha perdido más de un tercio de su valor frente al dólar en un año y una hiperinflación de dos dígitos ha debilitado durante años el poder adquisitivo de los iraníes.

