Yván Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, pidió este lunes ante la ONU, en Ginebra, la liberación “inmediata” del presidente depuesto Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos hace más de un mes.

“Venezuela pide la liberación inmediata por parte del Gobierno de Estados Unidos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera dama Cilia Flores”, declaró el canciller ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Maduro dirigió Venezuela entre marzo de 2013 y enero de 2026, cuando fue capturado por fuerzas estadounidenses. El país ahora está encabezado por Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta desde 2018.

Nicolas Maduro escoltado por agentes federales estadounidenses. Foto: GC Images

En su intervención, Gil abogó por la vía diplomática y por el “camino de la cooperación internacional basada en la igualdad jurídica de los Estados”.

De igual forma, el ministro exigió el “cese de todas las medidas coercitivas unilaterales”, el “respeto a la soberanía de los Estados” y “una agenda de derechos humanos que no eluda las grandes tragedias del mundo ni haga selectividad política”.

“Venezuela ha decidido un camino: el camino de la paz con soberanía, de diálogo sin renunciar a nuestros principios y de la reconciliación interna sin olvidar la justicia”, sostuvo Gil, en alusión a la ley de amnistía adoptada recientemente.

La ley, elaborada bajo presión de Estados Unidos y promulgada el jueves pasado, ha sido criticada por excluir a algunos militares y policías y por no cubrir todo el periodo posterior a la llegada al poder del predecesor de Maduro, Hugo Chávez, en 1999.

Por su parte, Maduro fue acusado por la justicia estadounidense el 5 de enero, dos días después de su captura, por los delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con armas.

A estos, se les sumó hace poco un nuevo cargo por presuntamente haber vendido pasaportes diplomáticos a narcotraficantes mexicanos, en el marco de una investigación sobre presuntas redes de narcotráfico.

Nicolás Maduro (izquierda) y su esposa, Cilia Flores (segunda desde la derecha), comparecen ante el tribunal federal de Manhattan. Foto: AP

El exlíder venezolano se declaró no culpable ante esas acusaciones y afirmó que es un “prisionero de guerra”.

La semana pasada, el régimen venezolano confirmó que Maduro había recibido una visita consular mientras permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

“Ya tuvo su primera visita consular, que le fue concedida. Ahí habla con un funcionario nuestro de Venezuela y puede manifestarle cualquier cosa porque es una visita autorizada por el derecho internacional”, dijo Diosdado Cabello en un acto público.

Mientras tanto, Maduro está a la espera de su segunda audiencia, que inicialmente iba a celebrarse el 17 de marzo, pero la justicia estadounidense decidió aplazarla al 26 de marzo para dar más tiempo tanto a la Fiscalía como a la defensa para preparar el proceso.

*Con información de AFP.