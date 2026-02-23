Tras la muerte del Mencho, ¿quiénes podrían ser sus sucesores en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Los narcobloqueos y actos de violencia registrados este domingo 22 de febrero en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit obedecen, según autoridades y analistas, a un nuevo capítulo de incertidumbre y reacomodo dentro del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras el abatimiento de su líder histórico, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho.

La muerte de quien durante años fue considerado uno de los capos más buscados de México deja al CJNG sin su figura al mando, pero con una disputa emergente por la sucesión y el control de operativos, finanzas y territorios.

Entre los posibles sucesores del Mencho figura Gonzalo Mendoza Gaytán, alias el Sapo, identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como un miembro de alto rango del CJNG responsable de estrategias de reclutamiento para aumentar el número de combatientes.

En su declaración, las autoridades estadounidenses recordaron el hallazgo de un campo de entrenamiento del cartel en Teuchitlán, Jalisco, conocido como Rancho Izaguirre, donde se encontraron cientos de prendas, calzado, bolsas y restos óseos. Según el Tesoro, el rancho estaría bajo la dirección de Mendoza, con instrucciones de entrenar y ejecutar a quienes desobedecieran órdenes.

Una mujer registra ropa y zapatos encontrados en el Rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, donde el colectivo Guerreros Buscadores localizó tres crematorios humanos mientras buscaba a sus familiares en Teuchitlán, Jalisco, México. Foto: AFP

La Fiscalía General de la República (FGR) de México apuntó que el liderazgo operativo del Sapo quedó demostrado tras la detención de José Gabriel Soto, alias el Uber o Bravo, quien, según autoridades federales, actuaba “bajo órdenes directas” del presunto sucesor.

Informes oficiales señalan que Mendoza Gaytán coordina células armadas y actividades delictivas del CJNG, y que recibe apoyo de familiares del Mencho para mantener la cohesión de la red criminal.

Otra figura que ha cobrado relevancia en los últimos días como posible líder del CJNG es Juan Carlos Valencia González, conocido como el 03, hijastro de Nemesio Oseguera y parte del círculo cercano del capo.

Nemesio 'el Mencho' Oseguera, en una foto con sus dos hijos. Foto: Redes sociales

Documentos filtrados ubican a Valencia González a cargo de la región sureste de Jalisco, que incluye municipios como Mazamitla, Jilotlán y Tecalitlán, con alcance operativo también hacia Colima. Es señalado por analistas como una pieza importante en la logística del cartel, con participación en redes de importación y exportación de cocaína y metanfetamina.

El expediente mediático sostiene que el 03 ha extendido su influencia territorial y consolidado bases de apoyo propias, aunque persisten interrogantes sobre su capacidad de liderazgo frente a otros grupos internos.

Valencia González también ha sido objeto de alertas internacionales: las autoridades de Estados Unidos ofrecen una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.