Así trasladan en México los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho: en video quedó registrado

El poderoso narcotraficante mexicano fue dado de baja por el ejército en la localidad de Tapalpa, en Jalisco.

Redacción Mundo
22 de febrero de 2026, 6:44 p. m.
Guardias Nacionales desalojan a peatones cerca de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte de alias el Mencho.
Guardias Nacionales desalojan a peatones cerca de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte de alias el Mencho. Foto: AP

Este domingo, 22 de febrero, el ejército mexicano confirmó que en horas de la mañana fue dado de baja el peligroso narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho.

Este criminal, quien era uno de los más buscados en México y por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares, murió en un operativo que llevó a cabo el ejército en la localidad de Tapalpa, en Jalisco.

Se conocen detalles de la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, en México: intentaron salvarlo

Alias el Mencho era uno de los líderes narco mexicanos activos más importantes tras el arresto de los fundadores del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán ‘El Chapo’ e Ismael ‘Mayo’ Zambada, actualmente recluido en una cárcel de los Estados Unidos.

Tras la muerte de ese poderoso criminal, varias zonas de México se han visto afectadas con la quema de carros, buses, locales y hasta balaceras, las cuales han sido repelidas por las fuerzas del orden mexicanas.

“Los civiles que se encuentren afuera pueden ser abatidos”: mexicana relata en SEMANA el “código rojo” que se vive tras la muerte del Mencho

Incluso, los Estados Unidos alertaron, a través de su embajada en México, a sus ciudadanos en ese país y los instaron a no salir de los lugares donde estén por su seguridad.

“Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva derivados de ellas, los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en las localidades mencionadas deben permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso”, indicaron.

En medio del caos que se registra en ese país, El Heraldo de México grabó en video el instante en que los restos de alias el Mencho salieron de un hangar militar en Ciudad de México, fuertemente escoltados por camionetas de la Guardia Nacional.

Los restos de este criminal fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en una ambulancia de Servicios Periciales, de color blanco.

De acuerdo con medios de ese país, en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada ya hace presencia una unidad de Servicios Periciales para la plena identificación de los criminales que murieron durante el operativo militar.

El ejército de México reportó que en el operativo contra alias el Mencho murieron siete delincuentes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y dos fueron capturados.

De izquierda a derecha: Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, y el ejército mexicano.
De izquierda a derecha: Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, y el ejército mexicano en una vía. Foto: Captura de pantalla de la cadena mexicana Milenio TV, AFP y AP, respectivamente.

Transcurridas varias horas de la muerte del peligroso criminal, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le pidió a la población mantenerse en calma.

“La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”, dijo Sheinbaum a través de su cuenta en X.

Además, la mandataria de los mexicanos afirmó que en gran parte de ese país se desarrollan actividades con plena normalidad.

No obstante, en redes sociales es evidente el caos que se presenta en Jalisco y que se ha extendido al balneario de Puerto Vallarta, al vecino estado de Michoacán y a los estados de Puebla (centro), Sinaloa (noroeste), Guanajuato (centro) y Guerrero (sur).

Los camiones y buses han sido quemados en vías principales del país.
Camiones y buses han sido quemados en vías principales del país de México. Foto: AFP

“Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, concluyó diciendo la presidenta de México en X.

