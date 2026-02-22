Claudia Sheinbaum hace llamado a mantener la calma tras los hechos de violencia por la muerte de Nemesio Oseguera, alias Mencho

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la población mantenerse en calma e informada tras el operativo en el que murió el capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias el Mencho, uno de los más buscados del país y por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares.

“Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”, escribió la mandataria en la tarde de este domingo, 22 de febrero en su cuenta de la red social X.

“En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad”, señaló la mandataria.

La muerte de Oseguera ocurrió en Tapalpa, en el estado de Jalisco, según informó la Secretaría de Defensa de México, donde fuerzas especiales del Ejército ejecutaron una operación en la que intervinieron varias aeronaves que tenía como objetivo la detención de Oseguera.

Los militares fueron atacados y respondieron, por lo que murieron cuatro miembros del CJNG y tres más resultaron heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México, según el comunicado de la Secretaría de Defensa.

“Entre estos últimos se encuentra Rubén N., alias Mencho (...). Las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, añadió. Otros dos miembros del CJNG fueron detenidos y se incautó armamento y vehículos blindados.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Oseguera se han registrado graves disturbios en distintos puntos de México, principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Edomex y Baja California, con quema de vehículos de transporte público, vehículos atravesados para impedir la circulación y cortes de carreteras.

En Puebla, estado aledaño a la capital mexicana, se registraron bloqueos en dos carreteras con incendios de autos, un autobús y un tractocamión. Los delincuentes también prendieron fuego a una tienda de abarrotes y dañaron un banco estatal, informaron autoridades locales.

El Gabinete de Seguridad, que aglutina a las secretarías de Defensa, Marina, Fiscalía, Guardia Nacional, Gobernación y Seguridad, informó que “se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco, producto de operativos realizados por instituciones federales”.

Autobuses calcinados que fueron incendiados en una carretera de Guadalajara, México, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Foto: AP

Oseguera, nacido en 1966, es considerado como uno de los principales objetivos de los Gobiernos de México y de Estados Unidos, por liderar un grupo criminal surgido en 2007 al amparo del Cártel de Sinaloa, pero más tarde se independizó y se convirtió en uno de los más importantes del país.

Nació en Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán, y emigró a Estados Unidos. A su su regreso colaboró con Ignacio Coronel Villarreal, alias ‘Nacho Coronel’ y tras su muerte fundó el CJNG junto a Erik Valencia Salazar.

Policías montan guardia en el centro de Guadalajara, México, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Foto: AP

Oseguera se convirtió en el capo más poderoso de México tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, jefe del Cártel de Sinaloa, y el declive del Cártel de los Beltrán Leyva. Puso en marcha un modelo “corporativo”, con presencia en todo México con franquicias que apoyaban a grupos locales.

*Con información de Europa Press