“Los civiles que se encuentren afuera pueden ser abatidos”: mexicana relata en SEMANA el “código rojo” que se vive tras la muerte del Mencho

Los habitantes de Guadalajara, en México, han recibido varios mensajes en los cuales se advierte que “no salgan de sus casas”, ante el riesgo de una retaliación del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la muerte de su jefe, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, quien fue abatido este domingo 22 de febrero.

Tras el suceso, en varias zonas del país se ha desatado el caos, con disturbios en zonas como Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.

En esas regiones también se ha presentado quema de vehículos de transporte público, vehículos atravesados para impedir la circulación y cortes de carreteras.

La situación ha escalado al punto de que Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos presentes en las zonas afectadas que no salgan de los lugares donde están.

La Embajada de ese país fue enfática en pedirles que, por su seguridad, no salgan, teniendo en cuenta, además, que aún avanzan los operativos de las autoridades mexicanas.

Bus incendiándose tras operativos que dieron con el abatimiento de Nemesio Oseguera el Mencho. (Photo by Ulises Ruiz / AFP) Foto: AFP

Las zonas afectadas hasta el momento son:

Estado de Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara).

Estado de Tamaulipas (incluidos Reynosa y otros municipios).

(incluidos Reynosa y otros municipios). Zonas del estado de Michoacán.

Estado de Guerrero.

Estado de Nuevo León.

En Guadalajara, precisamente, los habitantes no ocultan su miedo luego de que recibieran mensajes con un “código rojo”.

Los camiones y buses han sido quemados en vías principales del país. Foto: AFP

SEMANA habló con una mujer mexicana que se encuentra en Guadalajara y su relato es diciente. Esto fue lo que le dijo a este medio, bajo reserva de su nombre por seguridad:

“Desde muy temprana hora del día de hoy se empezaron a escuchar ráfagas y helicópteros rondando por la zona cercana a Zapopan. Empezaron los medios a publicar que había áreas en donde estaban bloqueándose carreteras, sobre todo carreteras que dan a los exteriores de lo que es el centro de Guadalajara, que van a diferentes estados o poblaciones, como Puerto Vallarta, Colima, Nayarit. Empezaron a publicar que estaban quemando camiones, carros y que estaban bajando gente del transporte público.

En Guadalajara, precisamente, los habitantes no ocultan su miedo luego de que recibieran mensajes con un “código rojo”. Foto: Mensaje suministrado a SEMANA

Hasta ese momento no se sabía bien qué era lo que estaba pasando. Y en el transcurso de la mañana empezaron a decir que habían capturado a varios miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, no habían compartido bien la noticia de quién era. Hasta hace pocas horas se confirmó y ya medios locales y medios extranjeros confirmaron la noticia de que habían abatido al principal de este cartel.

El capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, el Mencho, fue el abatido. Foto: Foto: redes sociales

Se supone que el grupo que lo protege está saliendo a las calles a combatir y a mostrar que está en contra de todo esto que está pasando. Hasta este momento, solamente se ha confirmado que abatieron al Mencho, pero no se ha dado más información que solamente eso.

Se mandó un código rojo, código de alerta, en donde se pide a la población en general que no salga de sus casas. Se mantiene constante comunicación con los medios y, a través de redes sociales, que lo más que puedan eviten salir, porque empezaron a hacerse públicas notificaciones de los miembros de esta célula que, a partir de las 2 de la tarde, se va a atacar a cualquier persona que esté fuera, que se está haciendo una advertencia a todos los civiles que se encuentren afuera, pues pueden ser abatidos o retirados de sus automóviles para incendiarlos.

Mensaje suministrado a SEMANA sobre la tensa situación que se vive en Guadalajara, luego de que el Mencho, jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación fuera abatido. Foto: Mensaje suministrado a SEMANA

La verdad es que es un tema bastante fuerte, porque yo creo que mucha gente perdió comunicación, salió a las calles como para ver qué era lo que estaba pasando y en realidad se está enfrentando con este tema de que sí, los están bajando de los carros, están incendiando sus carros. Y lo único que dicen los otros es que se le advirtió a la población y se le advirtió al Gobierno”.

Finalmente, la ciudadana le envió un mensaje a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidiéndole que atienda de inmediato la situación de orden público, al señalar que “se ve muy poca participación del Ejército” para resguardar a los habitantes de Guadalajara.