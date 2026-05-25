Una nueva tragedia enmarca a Estados Unidos. Un niño de apenas 2 años murió en Chicago después de un disparo en la cabeza que, al parecer, ocasionó él mismo. El caso reabrió un debate sobre la presencia de estas armas en los hogares norteamericanos.

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La tragedia ocurrió en Chicago

El hecho ocurrió en el vecindario de West Pullman, al sur de Chicago. Las autoridades investigan cómo el menor logró acceder al arma y si existió negligencia de adultos responsables.

De acuerdo con la información entregada por el departamento policial de Chicago, el niño fue encontrado gravemente herido dentro de una residencia.

Las autoridades de Chicago reportaron el caso. Imagen de referencia. Foto: AFP

El menor recibió un impacto de bala en la cabeza y fue trasladado de emergencia a un hospital pediátrico, donde posteriormente murió. Las primeras investigaciones apuntan a que el niño habría manipulado accidentalmente el arma de fuego.

Un hombre fue detenido

Aunque las investigaciones apuntan a un accidente, las autoridades confirmaron la captura de un hombre que sería el propietario del arma involucrada en el caso.

El hombre tendrá que enfrentar su proceso en los juzgados. Foto: AP

Aunque inicialmente no se reveló públicamente su identidad, la Policía indicó que el sujeto quedó bajo custodia mientras avanzan las investigaciones para determinar posibles cargos relacionados con:

Negligencia infantil

Almacenamiento irresponsable de armas

Posesión ilegal, en caso de aplicarse

La investigación también busca establecer si el arma estaba cargada y sin seguro dentro de la vivienda.

Declaración de la madre

La madre del menor fallecido publicó su historia en la plataforma de recaudación monetaria GoFundMe. Allí, pidió recursos para asumir los gastos fúnebres del menor y expresó su dolor.

“Jamás imaginé que perdería a mi bebé tan pronto. La repentina pérdida de mi pequeño Jamonte, de dos años, me ha dejado con el corazón roto y enfrentando dificultades económicas inesperadas”, expresó en la plataforma.

Además, señaló: “Perderlo tan inesperadamente ha sido abrumador y estoy haciendo todo lo posible por afrontar los desafíos“.

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Estados Unidos vuelve a debatir sobre armas y menores

El caso volvió a poner sobre la mesa la discusión nacional sobre el almacenamiento seguro de armas en hogares estadounidenses.

Organizaciones estadounidenses destacan que cientos de menores resultan heridos o muertos cada año en Estados Unidos tras acceder accidentalmente a armas cargadas dentro de sus casas.

Investigaciones citadas por organizaciones de prevención señalan que los disparos accidentales protagonizados por niños pequeños continúan aumentando en varias regiones de Estados Unidos.

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