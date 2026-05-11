La celebración del Día de la Madre fue interrumpida a las 6:30 de la tarde en la calle Stevenage Lane, de Houston, Texas. Las risas fueron suspendidas por las sirenas policiales que llegaron el domingo a atender una pesadilla.

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Lo que debía ser una jornada de celebración familiar por ser el Día Internacional de la Madre terminó convertido en una jornada de miedo y tensión para los habitantes del sector.

Asistentes alertaron a las autoridades sobre el comportamiento agresivo de un hombre, quien lanzó fuertes amenazas contra su madre.

La familia llamó a la policía. Foto: Getty Images

Medios estadounidenses reportan que el sujeto, de 43 años, tenía en su poder un arma de fuego y protagonizó una fuerte discusión familiar que desencadenó hasta una amenaza de muerte a su madre, según la denuncia de los familiares.

Tras el incidente, los asistentes llamaron a la policía, pero la pesadilla no terminó ahí. Los residentes del sector tuvieron que evidenciar horas de angustia entre el hombre y las autoridades, luego de que el señalado no respondiera a la solicitud de entrega de los oficiales.

Vecinos del sector aseguraron que escucharon gritos y observaron un fuerte movimiento policial alrededor de la vivienda.

Los relatos aseguran que el hombre permaneció atrincherado dentro de la vivienda por más de seis horas. No salió ni siquiera cuando los agentes del condado intentaban negociar su rendición.

“Utilizamos altavoces y realizamos múltiples llamados exigiendo su salida, pero no hubo éxito”, narró uno de los agentes. En consecuencia, el equipo SWAT tuvo que usar la fuerza para retomar el control.

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Los oficiales detonaron dispositivos de distracción (granadas de estruendo) para desorientar al hombre y, posteriormente, se lanzaron municiones químicas, gas OC, hacia el interior del hogar.

En ese momento, las autoridades lograron acceder al hogar y detener al sospechoso, quien fue llevado a un hospital, ya que, al parecer, permanecía bajo el control de algunas sustancias psicoactivas.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado oficialmente la identidad del hombre ni los detalles completos sobre las amenazas denunciadas. Además, revelaron que este hogar y esta persona no tenían antecedentes judiciales.

El caso volvió a poner sobre la mesa el problema de la violencia intrafamiliar y los episodios armados en Estados Unidos, especialmente en estados como Texas, donde existe un alto acceso a armas de fuego.