Hantavirus: pasajeros de crucero con brote llegan a Nebraska para evaluación en unidades de alta seguridad

Este lunes, un grupo de 18 pasajeros procedentes del crucero MV Hondius, escenario de un reciente brote de hantavirus, arribó a Nebraska para iniciar un proceso de evaluación médica y monitoreo especializado.

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El operativo, coordinado por diversas agencias de salud de Estados Unidos, busca contener la posible propagación de una cepa del virus que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), podría haberse transmitido de persona a persona a bordo de la embarcación.

La situación ha generado una respuesta de Nivel 3 por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), tras confirmarse que tres pasajeros europeos han fallecido a causa de la infección desde mediados de abril.

El Hantavirus ha generado gran preocupación en las autoridades sanitarias. Foto: AFP

Evaluación en instalaciones de alta especialidad

El vuelo, que transportaba a 17 ciudadanos estadounidenses y un residente británico, aterrizó en Omaha durante la madrugada.

Los pasajeros fueron trasladados al Centro Médico de la Universidad de Nebraska, una institución con experiencia en el manejo de patógenos de alto riesgo.

Casos bajo sospecha: Un pasajero fue trasladado directamente a una unidad de biocontención tras arrojar un resultado “positivo débil” en pruebas preliminares, aunque actualmente no presenta síntomas. Un segundo viajero, que manifestó tos leve días atrás, también se encuentra bajo observación estricta.

Un pasajero fue trasladado directamente a una unidad de biocontención tras arrojar un resultado “positivo débil” en pruebas preliminares, aunque actualmente no presenta síntomas. Un segundo viajero, que manifestó tos leve días atrás, también se encuentra bajo observación estricta. Infraestructura de vanguardia: El resto del grupo permanecerá en la Unidad Nacional de Cuarentena, una instalación equipada con los sistemas necesarios para el aislamiento seguro de personas expuestas a enfermedades infecciosas.

Protocolo de monitoreo y regreso a casa

Una vez finalizada la evaluación inicial en Nebraska, aquellos pasajeros considerados de “bajo riesgo” tendrán la opción de regresar a sus hogares. Sin embargo, deberán cumplir con un estricto protocolo de vigilancia que incluye:

Seguimiento diario: Monitoreo de síntomas durante los próximos 42 días (periodo de incubación del virus). Actividades modificadas: Recomendaciones para limitar interacciones extensas fuera del hogar en casos de exposición de alto riesgo. Coordinación local: Supervisión constante por parte de las agencias de salud estatales en sus respectivos lugares de residencia.

El crucero de expedición MV Hondius, donde se registró el brote de hantavirus que activó una operación internacional de repatriación. Foto: Foyo: X @dw_espanol

Naturaleza del brote y riesgos

El hantavirus Andes, cepa identificada en este brote, es inusual debido a su capacidad documentada de transmitirse entre humanos mediante contacto cercano y prolongado, a diferencia de la transmisión típica a través de roedores.

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No obstante, tanto la OMS como los CDC han enviado un mensaje de calma. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatizó que este evento “no es otro covid-19” y que el riesgo para el público en general sigue siendo bajo.

Hasta la fecha, se han reportado ocho casos vinculados al crucero, mientras que otros pasajeros que desembarcaron previamente ya están bajo observación en estados como California, Texas, Florida y Arizona.