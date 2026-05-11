La reciente desclasificación de archivos relacionados con los fenómenos anómalos no identificados (FANI) provocó un fuerte debate en Estados Unidos. Las revelaciones comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, como también opiniones en sectores políticos de ese país norteamericano.

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En medio de la controversia, salieron a la luz declaraciones del congresista republicano Tim Burchett, quien, antes de la publicación de los documentos clasificados manejados por algunos funcionarios del Gobierno, aseguró que la población “habría perdido la cabeza” si hubiera tenido acceso a esa información.

El legislador por Tennessee hizo estas afirmaciones en diálogo con el medio Newsmax a comienzos de abril. Allí habló sobre temas relacionados con objetos voladores no identificados, posibles formas de vida fuera de la Tierra y las recientes muertes de científicos estadounidenses, asuntos que han llamado la atención.

Rep. Tim Burchett (R-TN) Foto: Getty Images

Durante la conversación, el presentador Rob Finnerty mencionó unas declaraciones del excongresista Matt Gaetz, quien afirmó que un militar le habló sobre supuestos “programas de reproducción híbrida” vinculados con “extraterrestres capturados” y seres humanos.

“Todavía no me he puesto el sombrero de papel de aluminio, congresista”, señaló el presentador, haciendo referencia a las teorías conspirativas, y luego agregó: “Pero me pregunto cómo reacciona usted ante eso, ya que está relacionado con el tema y forma parte del subcomité sobre ovnis”.

En ese momento, Burchett aseguró que, debido a su cargo, no podía revelar demasiados detalles ni profundizar sobre las declaraciones del exrepresentante de Florida Matt Gaetz. Aun así, habló de manera general sobre la información que, según dijo, ha conocido relacionada con la posible vida extraterrestre.

“Sigo siendo miembro del Congreso, así que no puedo decir mucho al respecto (…) He recibido información de casi todas las agencias del gobierno (…) Si la gente supiera lo que he visto, no podrían dormir. Pasaría noches en vela pensando en eso o preocupada por lo que implica”, aseguró durante la entrevista.

Publicación de archivos de OVNIS en Estados Unidos. Foto: Departamento de Guerra de los Estados Unidos

Además, Burchett aseguró que recientemente recibió información que, según él, habría generado una fuerte reacción entre los estadounidenses. El legislador afirmó que los detalles que conoció en las últimas semanas habrían causado un gran impacto.

“Me informaron sobre algo la semana pasada, o quizá hace dos semanas, y habría provocado un gran revuelo (…) Creo que los estadounidenses habrían perdido la cabeza si hubieran escuchado todo lo que yo escuché”, precisó.

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Durante la entrevista, el congresista también se refirió a las recientes desapariciones y muertes de científicos y oficiales militares en Estados Unidos. Aunque reconoció no tener claridad sobre lo sucedido, dejó entrever sus sospechas al señalar que, dentro del entorno político de Washington, “las coincidencias no existen”.

“Estas personas desaparecieron o murieron en circunstancias misteriosas, y lo único que tienen en común es que trabajaban en proyectos relacionados con el espacio (…) En general, creo que hay una conexión. Y no creo que lleguemos a saberla nunca”, señaló en conversaciones con el presentador Rob Finnerty.