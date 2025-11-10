Suscribirse

Estados Unidos

Quién es Bernie Moreno, el senador de EE. UU. que Gustavo Petro señala por un supuesto complot

El senador republicano fue el primer colombiano de nacimiento en llegar al Congreso estadounidense.

Redacción Mundo
10 de noviembre de 2025, 3:58 p. m.
El senador republicano por Ohio fue acusado por Gustavo Petro por fraguar un complot en su contra. | Foto: Getty Images

El senador republicano colombo-estadounidense, Bernie Moreno, ha estado en el medio de la disputa entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la administración de Donald Trump.

Contexto: Gustavo Petro acusó a Donald Trump y Bernie Moreno de “querer” un golpe de Estado en Colombia

Moreno, de 57 años, fue acusado por Petro de participar en un complot en su contra para sacarlo del poder, después de que el mandatario colombiano fuera agregado a lista OFAC (conocida como lista Clinton) por presuntos nexos con el narcotráfico, y apareciera una supuesta foto de él con vestimenta de preso junto con Nicolás Maduro en un documento de la Casa Blanca.

En el país norteamericano, Moreno es catalogado como uno de los opositores más acérrimos a la izquierda de Latinoamérica, junto con el Congresista republicano Carlos Giménez.

Los orígenes de Bernie Moreno

El actual senador por por el estado de Ohio, nació el 14 de febrero de 1967 en Bogotá, la capital de Colombia.

Su padre, Bernardo Moreno Mejía, fallecido en 2013, era un reconocido cirujano y ocupó altos cargos en gobiernos colombianos.

Contexto: Bernie Moreno envía un polémico comentario a Gustavo Petro tras ser incluido en la lista Clinton

En 1971 Moreno Mejía y su esposa, Martha Mejía Pradilla, emigraron a Estados Unidos con sus hijos para que Bernardo trabajara como asistente quirúrjico en Fourt Lauderdale, Florida, para después convertirse en el Director Médico del Holy Cross Hospital.

Bernie Moreno y su cercanía con Estados Unidos

Bernie Moreno recibió la ciudadanía estadounidense a los 18 años y estudio en la universidad de Michigan. Después, se convertiría en gerente general del concesionario Saturn.

senador republicano Bernie Moreno
Bernie Moreno estuvo reunido con el presidente Gustavo Petro hace unos meses | Foto: AFP

Sus hermanos también son destacados empresarios en varios sectores. Roberto Moreno fundó la constructora Amarilo, con fuerte presencia en Colombia. Luis Alberto Moreno fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Por su parte, Alejandro, Ricardo, Jose Ignacio y María Victoria han trabajado en el sector hospitalario, educativo e inmobiliario de EE. UU.

La elección como senador de Estados Unidos

En 2005, Bernie Moreno se mudó al estado de Ohio donde adquirió un concesionario de automóviles de Mercedes - Benz en North Olmsted.

Contexto: Bernie Moreno vuelve a arremeter contra Gustavo Petro y lo califica “de ser pro-Hamás”

Una vez instalado allí, en 2023 se presentó por el escaño de Clase l en Ohio al Senado de EE. UU. para las elecciones de 2024. Por supuesto, recibió el respaldo del partido Republicano y de Trump.

Fue elegido con más de 2 millones de votos, en una elección que le permitió ser el primer colombiano en el Senado de Estados Unidos, obteniendo una importante cuota de sufragios hispanos para los republicanos.

Su ideología ahora está enmarcada por ser conservadora y de derecha, alineada con los intereses republicanos del ala más conservadora y afín a Donald Trump, a pesar de que hasta 2019 Moreno era uno de sus contradictores.

Su esposa es Bridget Moreno y es padre de cuatro hijos ya adultos.

