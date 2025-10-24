Suscribirse

Mundo

Bernie Moreno envía un polémico comentario a Gustavo Petro tras ser incluido en la lista Clinton

El senador de origen colombiano había asegurado que el mandatario y su familia entrarían a la lista de la OFAC.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
24 de octubre de 2025, 7:26 p. m.
Bernie Moreno y Gustavo Petro
Bernie Moreno y Gustavo Petro. | Foto: Getty Images / Presidencia

Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusado de no frenar el tráfico ilícito de drogas, así como contra su esposa e hijo.

“El presidente Petro ha permitido que los carteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado.

“Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC”, dice el comunicado.

Al respecto, el senador republicano Bernie Moreno reaccionó con un curioso acrónimo en inglés usado en diferentes ocasiones por el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“FAFO”, escribió Moreno al anuncio confirmado por Gustavo Petro en X.

“FAFO” significa “F*** Around and Find Out”, que se traduce como una advertencia desafiante sobre las consecuencias negativas de actuar de forma imprudente.

Literalmente, se traduce algo como “Ponte a joder y descúbrelo”, una frase que ha sido utilizada por miembros del gobierno y especialmente por el mismo mandatario estadounidense.

Contexto: Bernie Moreno vuelve a arremeter contra Gustavo Petro y lo califica “de ser pro-Hamás”

El senador había asegurado previamente que Trump no impondría aranceles por el momento a Colombia, pero sí podría castigar a Gustavo Petro con sanciones.

“Sobre los aranceles, no los vamos a hacer por ahora, ese no es el plan. El plan es atacar el problema. El problema no es el pueblo de Colombia, los Estados Unidos quieren mucho a los colombianos. Lo que pasa es que obviamente tiene un presidente que no es efectivo de la cualidad de la gente de Colombia”, dijo Moreno en su momento.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que Estados Unidos le impuso sanciones económicas pese a “luchar contra el narcotráfico durante décadas” y anunció que no dará “ni un paso atrás”, en medio de fuertes tensiones con Donald Trump.

“Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”, escribió Petro en la red X.

“Ni un paso atrás y jamás de rodillas”, agregó.

Las sanciones impuestas por la OFAC implican el bloqueo y la obligación de reportar todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses.

Asimismo, cualquier entidad con una participación del 50 % o más por parte de personas bloqueadas también queda sujeta a estas restricciones.

Las regulaciones de la OFAC prohíben, salvo autorización expresa, cualquier transacción de ciudadanos estadounidenses o dentro del territorio estadounidense que involucre a dichas personas o sus bienes.

Con información de AFP*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alcalde Cartagena y MinDefensa limaron asperezas: recorrieron ciudad amurallada tras molestias de Turbay

2. “No es digno de ser presidente”: le caen a Gustavo Petro por su entrada a la lista Clinton

3. Lista Clinton | Las razones contra “Verónica del Socorro Alcocer García, Armando Alberto Benedetti Villaneda, Nicolás Fernando Petro Burgos y Gustavo Francisco Petro Urrego”

4. Nicolás Petro Burgos reacciona a su inclusión en la Lista Clinton: “Una persecución política y judicial sin precedentes”

5. 🔴En vivo: Gustavo Petro y su familia fueron incluidos en la lista Clinton. Así reacciona el gobierno

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroLista Clinton

Noticias Destacadas

Verónica Alcocer, primera dama de la Nación; Armando Benedetti, ministro del Interior; Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, y Gustavo Petro, mandatario de los colombianos

Lista Clinton | Las razones contra “Verónica del Socorro Alcocer García, Armando Alberto Benedetti Villaneda, Nicolás Fernando Petro Burgos y Gustavo Francisco Petro Urrego”

Redacción Semana
El MinTrabajo dijo que no hay pronunciamiento oficial sobre aumento del salario mínimo, pero el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha anticipado que será “elevado”.

🔴En vivo: Gustavo Petro y su familia fueron incluidos en la lista Clinton. Así reacciona el gobierno

Redacción Mundo
Bernie Moreno y Gustavo Petro

Bernie Moreno envía un polémico comentario a Gustavo Petro tras ser incluido en la lista Clinton

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.