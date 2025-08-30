Congresista norteamericano envía mensaje de aliento a marines enviados a costas de Venezuela

En medio de la incertidumbre por el incremento de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el congresista de los Estados Unidos, Carlos Giménez, publicó varios mensajes en la red social X en el que hace alusión al envío de buques estadounidenses al mar Caribe.

En un primer mensaje, Giménez escribió: “Ya nos cansamos de la Venezuela de todos para abajo. La Venezuela de hambre, miseria y necesidad — la Venezuela secuestrada por Nicolás Maduro y sus esbirros del Cártel de los Soles”.

En ese mismo mensaje el republicano aseguró que Venezuela volverá a ser “libre” y mencionó a los dos líderes opositores más importantes del país, incluyendo al presidente electo, Edmundo González Urrutia.

Our prayers are with the courageous men & women of our armed forces as they approach the coasts of #Venezuela! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/q7W1zqHOWo — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) August 31, 2025

“Pronto comienza la Venezuela de todos para arriba con @MariaCorinaYA y @EdmundoGU al frente”, dijo Giménez quien se ha destacado por su férrea lucha contra el régimen de Maduro.

Más tarde, el político norteamericano escribió otro mensaje en el que muestra un mapa con la ubicación exacta de los buques militares enviados por la administración Trump al Caribe para combatir a los carteles de la droga, responsables del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, incluyendo al cartel de los Soles, vinculado a Maduro.

“Nuestras oraciones están con los valientes hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas mientras se acercan a las costas de Venezuela”, escribió Giménez en su cuenta de X.

Comenzó oficialmente el despliegue de buques de guerra por parte de los Estados Unidos rumbo a distintos puntos del mar Caribe. | Foto: Tomada de redes sociales

El buque lanzamisiles ‘USS Lake Erie’ cruzó en las últimas horas el Canal de Panamá, con lo que se suma al contingente militar estadounidense desplegado en el Caribe para presionar a Venezuela, formalmente para combatir al denominado Cártel de los Soles, liderado por el dictador Nicolás Maduro.

Estados Unidos cuenta ya con tres buques de guerra en la zona, el ‘USS Gravely’, el ‘USS Jason Dunham’ y el ‘USS Sampson’, embarcaciones con una destacada capacidad defensiva tanto subterránea como aérea y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

Medios estadounidenses estiman en unos 4.000 los militares implicados en esta iniciativa centrada en el sur del Caribe, siempre en aguas internacionales, incluyendo el personal de varios aviones espía P-8 y al menos un submarino de ataque.

En respuesta, Venezuela anunció el lunes el despliegue de 15.000 militares en la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico.

Donald Trump y Nicolás Maduro, junto a buques de guerra de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Además, ha anunciado patrullas con drones y buques de la Armada en sus aguas territoriales y ha resaltado que cuenta con 4,5 millones de milicianos preparados para responder a las “amenazas” de Washington.