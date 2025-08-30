Delcy Rodríguez, mano derecha del dictador venezolano Nicolás Maduro, lanzó una dura advertencia al gobierno de Donald Trump, en caso de que decidan realizar alguna acción militar contra Venezuela en el marco de las crecientes tensiones entre ambos países.

“Venezuela está lista para advertir a los halcones del Norte que actúen con calma y paciencia, que no se atrevan a agredirnos, porque seremos su peor pesadilla y las mayores calamidades para el pueblo estadounidense están por venir si ellos se atreven a agredir al pueblo de Bolívar”, dijo Rodríguez en pleno acto público.

La administración de Donald Trump decidió enviar un inusual número de navíos de guerra al mar Caribe, a costas muy cercanas a Venezuela, con el fin de acabar con el tráfico de drogas por parte de los principales carteles de Suramérica, incluyendo al Cartel de los Soles, vinculado con Maduro.

Delcy Rodríguez culpó al Gobierno estadounidense de “pretender difamar al país y amenazar su soberanía” mientras lanzó una férrea defensa de Venezuela y de sus sistema económico.

“Los bancos venezolanos no están involucrados en el narcotráfico, sino que están al servicio de emprendedores, productores y empresarios (...) donde se lava el dinero del narcotráfico es en el sistema financiero estadounidense, no en los bancos de Venezuela”, criticó la mano derecha de Maduro.

Rodríguez aprovechó para asegurar que sólo el 5 % de la droga que se produce en Colombia y Ecuador intenta pasar por el territorio venezolano, pero gracias a la gestión de las autoridades de ese país, se “destruyen pistas y derriban aeronaves usadas por el narcotráfico”.

Por otro lado, la lideresa chavista dijo que entre el 2010 y el 2022, llegaron a México entre dos y tres millones de armas enviadas desde Estados Unidos y dijo: “Pretender acusar al noble pueblo de Bolívar de narcotraficante es una farsa y un acto de inmoralidad”.

Finalmente, la hermana del Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, calificó el gobierno de Donald Trump de “imperialista, depredador de la naturaleza y expansionista”, en el marco de la jornada de alistamiento que se lleva a cabo en algunas ciudades del país.

Centenares de personas acataron en las últimas horas el llamado de Maduro a alistarse en las fuerzas militares de Venezuela para ampliar filas ante la “agresión imperialista” de Estados Unidos.

El gobierno habilitó más de 1.000 puntos de inscripción. Militantes del chavismo, empleados públicos, parlamentarios y autoridades electorales se sumaron a la Milicia Bolivariana, un componente castrense integrado por civiles con alta carga ideológica.

Maduro denuncia como “amenaza” el anuncio de Washington de movilizar cinco buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de aguas venezolanas, para maniobras contra el narcotráfico.

La operación coincide además con el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa que ofrece Washington por la captura de Maduro por su vinculación con el cartel.