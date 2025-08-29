Suscribirse

Maduro llevó a cabo ejercicios militares a gran escala: marchas, fuego real y simulacros de ataques, en medio de tensiones con EE. UU.

Centenares de personas acataron el llamado del líder chavista a alistarse en las fuerzas militares.

Redacción Mundo
29 de agosto de 2025, 10:28 p. m.
El régimen de Maduro lideró los ejercicios militares
El régimen de Maduro lideró los ejercicios militares | Foto: FB/NicolasMaduro

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, lideró la segunda fase de alistamiento de milicianos en el marco de una escalada de tensiones con Estados Unidos por el despliegue militar de varios navíos en el Caribe, muy cerca a las costas de Venezuela.

El régimen venezolano puso en marcha una nueva fase militar del Ejército de ese país, con el objetivo de reforzar la seguridad en medio de la incertidumbre por una posible incursión militar por parte de Estados Unidos, quien aseguró que Maduro es un “fugitivo” de la justicia norteamericana.

“Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial”, dijo Maduro frente a decenas de militares venezolanos.

Maduro hizo el anuncio en el marco de la clausura del II Curso de Operaciones Especiales Revolucionarias (COER), donde reiteró la realización de una nueva jornada nacional de alistamiento en 945 puntos de la nación durante hoy y mañana, 30 de agosto.

En el evento se realizó una simulación con disparos de alta precisión mientras se avanza empleando obstáculos como cobertura, por otro lado se hizo un ejercicio de rescate de rehenes dentro de una réplica del metro de Caracas.

Entre los ejercicios militares también se registró el ascenso y descenso con técnicas de montaña, patrullaje rural, intervención de un laboratorio de drogas ficticio y salto táctico desde una altura de 4 a 5 metros aproximadamente.

Ejercicios militares en Venezuela
Ejercicios militares en Venezuela | Foto: FB/NicolasMaduro

El líder chavista pidió a los hombres y mujeres en Venezuela incorporarse a las filas defensivas y “seguir la defensa en nombre de Bolívar”, en un acto en el que se realizaron maniobras tácticas militares que incluyeron fuego real y simulacros de ataque para fortalecer las instituciones policiales del país.

“Venezuela tiene un arma más poderosa que todas las bases militares, que todas las armas, que es el arma de nuestra historia Bolivariana que ha respetado la patria y que está en victoria”, dijo Maduro.

Contexto: “El aliado izquierdista de Maduro”: así califica la prensa de EE. UU. a Petro, en medio de las tensiones de Trump con Venezuela

“Nosotros no tenemos unas fuerzas para invadir ningún país, nuestras fuerzas vienen de Bolívar, son libertadoras, no imperialistas, no colonizadoras, no estamos construyendo un poder militar para robarle los recursos naturales a ningún país del continente ni del mundo”, concluyó.

Centenares de personas acataron el viernes el llamado del dictador Maduro a alistarse en las fuerzas militares de Venezuela para ampliar filas ante la “agresión imperialista” de Estados Unidos.

Ejercicios en el marco de la clausura del Curso de Operaciones Especiales Revolucionarias
Ejercicios en el marco de la clausura del Curso de Operaciones Especiales Revolucionarias | Foto: FB/NicolasMaduro

“Quienes están pensando en el norte en una agresión militar a Venezuela, sepan que les va a ir muy mal”, dijo la mano derecha de Maduro, Delcy Rodríguez, en una reciente declaración a la prensa en defensa a los mensajes emitidos por la Casa Blanca contra el régimen venezolano.

