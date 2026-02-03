Estados Unidos

Estados Unidos da por finalizado el cierre parcial del gobierno federal: Congreso aprobó proyecto de financiación

Congreso de los Estados Unidos aprobó proyecto de financiación para dar fin al cierre parcial del gobierno federal, mientras las tensiones siguen en aumento por el presupuesto del ICE.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
3 de febrero de 2026, 8:18 p. m.
Donald Trump y el Congreso de los Estados Unidos.
Donald Trump y el Congreso de los Estados Unidos. Foto: Semana / Getty Images

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes 3 de febrero un proyecto de financiación con el objetivo de poner fin al cierre parcial del gobierno federal, en medio de la confrontación entre republicanos y demócratas por el presupuesto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En video | Se desata la furia contra el alcalde de Nueva York por el caso Epstein: “Qué vergüenza”

La sesión estaba programada para efectuarse cerca de las 13H00 (18H00 GMT) y, a partir de esta, se dieron por concluidos los tres días de parálisis que ya se iban acumulando.

Minnesota Department of Natural Resources Conservation Officers stand guard as demonstrators gather near the site of where state and local authorities say a man was shot and killed by federal agents earlier in the morning in Minneapolis, Minnesota, on January 24, 2026. Federal immigration agents shot dead a man in Minneapolis on Saturday, officials said -- the second fatal shooting of a civilian in the city, sparking fresh protests and outrage from state officials. The death came less than three weeks after US citizen Renee Good was shot and killed by an Immigration and Customs Enforcement officer involved in sweeps to round up undocumented migrants. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)
ICE Foto: AFP

El resultado, sin embargo, parecía estar a la deriva, luego de que varios legisladores republicanos amenazaran con votar en contra, pues se negaban rotundamente a renegociar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, del que dependen distintos organismos como el ICE, tal como han exigido los demócratas.

Si todos los demócratas hubieran votado en contra del texto propuesto, con apenas un voto discrepante entre las filas republicanas, el proyecto sería rechazado.

Estados Unidos

Minnesota unida a Canadá: la propuesta insólita de un exgobernador que sorprende a Estados Unidos

Estados Unidos

Nueva York activa un plan para vigilar operativos de ICE y Border Patrol

Estados Unidos

Donald Trump arremete contra el cuarto poder: califica de “corrupto” al ‘New York Times’

Estados Unidos

Nacionalizar el sistema: la estrategia de Trump que podría redefinir las elecciones legislativas de 2026

Estados Unidos

Incertidumbre en pasajeros: aerolínea informa la desconexión de sus servicios móviles y en línea

Estados Unidos

En video | Se desata la furia contra el alcalde de Nueva York por el caso Epstein: “Qué vergüenza”

Estados Unidos

Veredicto histórico en Nueva York: indemnizan a joven operada a los 16 años en transición de género

Mundo

Estados Unidos toma acción militar contra Irán en el mar Arábigo. ¿En vilo los diálogos sobre el tratado nuclear?

Confidenciales

“Make Americas Great Again”: el detalle en la gorra que Donald Trump le regaló a Gustavo Petro y a la delegación colombiana

Mundo

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, habló del encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, pasó gran parte del lunes negociando con los legisladores de su partido para evitar que esto suceda y se pudiera avanzar en la aprobación del mismo.

Donald Trump buscó el lunes convencer a sus partidarios: “Debemos reabrir el Gobierno y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar esta ley”.

El conflicto en torno a este proyecto de financiación tiene su origen en las recientes muertes de dos manifestantes en Mineápolis a manos de agentes federales, hechos que llevaron a que personas salieran a protestar en contra de las acciones violentas que, según denuncian, ha perpetrado el ICE.

Los demócratas insistían en su negativa de votar cualquier presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional si no se reforman los protocolos del ICE, como el uso de cámaras corporales para los agentes, la prohibición de vestir pasamontañas y la exigencia de que toda detención vaya precedida de una orden judicial.

El operativo de ICE que interrumpió una ceremonia de graduación
Agentes del ICE Foto: Getty Images

Hace algún tiempo se descubrió que oficiales de este servicio estaban optando por usar ropa de civil, dejando de lado su habitual vestimenta de dotación, con el fin de no levantar sospechas en medio de los operativos que se adelantaban.

El Kennedy Center cierra sus puertas: Donald Trump hizo anuncio este domingo

Nadie está por encima de la ley. Los agentes del ICE deberían estar sujetos a las mismas normas que cualquier otro miembro de las fuerzas del orden de este país”, declaró Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes.

El Gobierno de los Estados Unidos, en cabeza del mandatario republicano Donald Trump, ha promovido fuertes políticas migratorias como parte importante de su agenda para el país norteamericano.

*Con información de AFP

Más de Estados Unidos

Donald Trump y el Congreso de los Estados Unidos

Estados Unidos da por finalizado el cierre parcial del gobierno federal: Congreso aprobó proyecto de financiación

Estados Unidos y Canadá tienen varias modalidades legales para migrar.

Minnesota unida a Canadá: la propuesta insólita de un exgobernador que sorprende a Estados Unidos

La legislación federal permite el uso de armas solo bajo estándares estrictos de necesidad y proporcionalidad.

Nueva York activa un plan para vigilar operativos de ICE y Border Patrol

x

Donald Trump arremete contra el cuarto poder: califica de “corrupto” al ‘New York Times’

Una mujer emite su voto durante la votación anticipada para las elecciones generales de Estados Unidos en un colegio electoral de la escuela secundaria Ottawa Hills en Grand Rapids, Michigan

Nacionalizar el sistema: la estrategia de Trump que podría redefinir las elecciones legislativas de 2026

x

Incertidumbre en pasajeros: aerolínea informa la desconexión de sus servicios móviles y en línea

.

En video | Se desata la furia contra el alcalde de Nueva York por el caso Epstein: “Qué vergüenza”

Gobierno de Estados Unidos intensifica ofensiva en procesos de desnaturalización

Veredicto histórico en Nueva York: indemnizan a joven operada a los 16 años en transición de género

x

Super Bowl 2026 Premio: ¿Cuánto dinero reciben los jugadores por competir?

Estos taxis salen desde Miami Beach con intervalos de una hora y media hora.

Florida vuelve a la calma: condiciones meteorológicas en Miami son alentadoras

Noticias Destacadas