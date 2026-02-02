El Kennedy Center cierra sus puertas: Donald Trump hizo anuncio este domingo

El mandatario norteamericano aseguró, a través de una publicación en Truth Social, que el Kennedy Center cerrará sus puertas durante un periodo de dos años para hacer una reconstrucción completa.

De acuerdo con la información de la que se dispone, el cierre se haría después del 4 de julio, día en el que los Estados Unidos estarían cumpliendo 250 años de independencia.

Afirmó el presidente que se haría una reconstrucción completa con el fin de convertir “un centro deteriorado, obsoleto y en mal estado, tanto financiera como estructuralmente, en un bastión de las artes, la música y el entretenimiento de clase mundial, mucho mejor de lo que jamás haya sido”.

El Kennedy Center abrió sus puertas en el año 1971; sin embargo, la iniciativa se remonta al año 1955, cuando el entonces presidente Dwight D. Eisenhower propuso que se construyera un auditorio para la exhibición de artistas norteamericanos, según relata la NPR.

Este escenario fue concebido como una forma de exaltar la cultura y llevarla a las proporciones que debe tener. El presidente Kennedy afirmó que la cultura, dentro de una época de conflicto, tenía un valor práctico importante.

También afirmó el presidente número 35 de los Estados Unidos que “el arte no conoce fronteras nacionales. El genio puede hablar en cualquier lengua, y el mundo entero lo oirá y escuchará”.

Donald Trump se ha caracterizado por hacer una promoción constante del lema “Make America Great Again”, con el cual busca que Estados Unidos vuelva a tener una importancia significativa en el espectro mundial.

La intervención del mandatario estadounidense en el Kennedy Center ha levantado toda suerte de críticas y polémicas; en algunos casos ha habido bastantes cancelaciones voluntarias por parte de músicos, lo que puede ser un síntoma de inconformismo con lo que ha estado haciendo el presidente.

“Después de considerar la opción de una construcción con cierre temporal y reapertura, o una construcción parcial mientras se mantienen las actividades de entretenimiento durante un periodo mucho más largo, trabajando en paralelo a las funciones, he determinado que el Trump Kennedy Center, si se cierra temporalmente para su construcción, revitalización y reconstrucción completa, puede convertirse, sin duda alguna, en el mejor centro de artes escénicas de su tipo en todo el mundo”, escribió Trump.

Además, recientemente Trump le hizo una modificación, pasando de ser Kennedy Center a Trump Kennedy Center.

Dentro de la lógica promulgada desde el Gobierno de los Estados Unidos, se ha emprendido también una carrera por sobresalir en ciertos aspectos, como la inteligencia artificial.

Referente a la IA, en diciembre se firmó un decreto en el que se busca centralizar las regulaciones para esta, buscando de igual forma que los estados, de manera independiente, no puedan generar nuevas restricciones hacia esta.

“No tendrá éxito si no hay una única fuente de aprobación o desaprobación. No puede haber 50 fuentes distintas”, precisó el presidente.