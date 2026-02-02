Estados Unidos

El Kennedy Center cierra sus puertas: Donald Trump hizo anuncio este domingo

El mandatario norteamericano afirmó este domingo que se cerrará el Kennedy Center durante dos años con el fin de reconstruirlo completamente.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

2 de febrero de 2026, 7:50 p. m.
Kennedy Center cambia en la administración Trump.
Kennedy Center cambia en la administración Trump. Foto: Captura de pantalla X@heraldousa

El mandatario norteamericano aseguró, a través de una publicación en Truth Social, que el Kennedy Center cerrará sus puertas durante un periodo de dos años para hacer una reconstrucción completa.

De acuerdo con la información de la que se dispone, el cierre se haría después del 4 de julio, día en el que los Estados Unidos estarían cumpliendo 250 años de independencia.

La bandera de los Estados Unidos se ondea a las afueras de la Casa Blanca, en Washington D.C.
Exterior de la Casa Blanca. Foto: Getty Images via AFP

Afirmó el presidente que se haría una reconstrucción completa con el fin de convertir “un centro deteriorado, obsoleto y en mal estado, tanto financiera como estructuralmente, en un bastión de las artes, la música y el entretenimiento de clase mundial, mucho mejor de lo que jamás haya sido”.

“Fuera ICE”: El grito de guerra de los asistentes a los Grammy que enfureció a Donald Trump y pone en jaque el Super Bowl

El Kennedy Center abrió sus puertas en el año 1971; sin embargo, la iniciativa se remonta al año 1955, cuando el entonces presidente Dwight D. Eisenhower propuso que se construyera un auditorio para la exhibición de artistas norteamericanos, según relata la NPR.

Estados Unidos

Crisis de salud en Minnesota por ofensiva de ICE: “Las personas mueren innecesariamente”

Estados Unidos

Yesenia Mata, la latina que Mamdani designó para defender a inmigrantes y veteranos

Estados Unidos

Día de la Marmota en EE. UU.: la predicción simbólica que marca el final del invierno

Estados Unidos

Fuertes temblores en Estados Unidos este lunes: el USGS reportó al menos 20 movimientos telúricos durante la mañana en importante estado

Estados Unidos

Alerta sanitaria en centro de detención de ICE en Texas: confinan la instalación tras brote de sarampión

Estados Unidos

Pánico en Estados Unidos: podrían volver los arrestos de ICE en medio de entrevistas para la green card

Estados Unidos

Millonario recaudo en el primer fin de semana del documental de Melania Trump

Política

Embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña, habla del encuentro entre Trump y Petro: “Uno no sabe qué pueda pasar”

Mundo

Donald Trump anunció importante acuerdo comercial con India tras “dejar de comprar petróleo ruso”

Mundo

Canciller colombiana ofrece rueda de prensa previa a la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

Este escenario fue concebido como una forma de exaltar la cultura y llevarla a las proporciones que debe tener. El presidente Kennedy afirmó que la cultura, dentro de una época de conflicto, tenía un valor práctico importante.

También afirmó el presidente número 35 de los Estados Unidos que “el arte no conoce fronteras nacionales. El genio puede hablar en cualquier lengua, y el mundo entero lo oirá y escuchará”.

Donald Trump se ha caracterizado por hacer una promoción constante del lema “Make America Great Again”, con el cual busca que Estados Unidos vuelva a tener una importancia significativa en el espectro mundial.

La intervención del mandatario estadounidense en el Kennedy Center ha levantado toda suerte de críticas y polémicas; en algunos casos ha habido bastantes cancelaciones voluntarias por parte de músicos, lo que puede ser un síntoma de inconformismo con lo que ha estado haciendo el presidente.

“Después de considerar la opción de una construcción con cierre temporal y reapertura, o una construcción parcial mientras se mantienen las actividades de entretenimiento durante un periodo mucho más largo, trabajando en paralelo a las funciones, he determinado que el Trump Kennedy Center, si se cierra temporalmente para su construcción, revitalización y reconstrucción completa, puede convertirse, sin duda alguna, en el mejor centro de artes escénicas de su tipo en todo el mundo”, escribió Trump.

Pánico en Estados Unidos: podrían volver los arrestos de ICE en medio de entrevistas para la green card

Además, recientemente Trump le hizo una modificación, pasando de ser Kennedy Center a Trump Kennedy Center.

X
Donald Trump hizo el anuncio en medio de las críticas. Foto: Getty

Dentro de la lógica promulgada desde el Gobierno de los Estados Unidos, se ha emprendido también una carrera por sobresalir en ciertos aspectos, como la inteligencia artificial.

Referente a la IA, en diciembre se firmó un decreto en el que se busca centralizar las regulaciones para esta, buscando de igual forma que los estados, de manera independiente, no puedan generar nuevas restricciones hacia esta.

No tendrá éxito si no hay una única fuente de aprobación o desaprobación. No puede haber 50 fuentes distintas”, precisó el presidente.

Más de Estados Unidos

x

Crisis de salud en Minnesota por ofensiva de ICE: “Las personas mueren innecesariamente”

Yesenia Mata, primera latina al frente de Servicios para Veteranos en Nueva York.

Yesenia Mata, la latina que Mamdani designó para defender a inmigrantes y veteranos

El icónico John F. Kennedy Center en Washington D.C., ahora con el nombre de Donald Trump, ha generado polémica cultural y legal.

El Kennedy Center cierra sus puertas: Donald Trump hizo anuncio este domingo

Punxsutawney Phil sale de su madriguera ante la mirada de miles de personas en Pensilvania.

Día de la Marmota en EE. UU.: la predicción simbólica que marca el final del invierno

x

Fuertes temblores en Estados Unidos este lunes: el USGS reportó al menos 20 movimientos telúricos durante la mañana en importante estado

Personal de salud y autoridades migratorias monitorean la situación dentro del centro de detención de ICE en Dilley, Texas, tras la confirmación de casos de sarampión.

Alerta sanitaria en centro de detención de ICE en Texas: confinan la instalación tras brote de sarampión

Pánico en Estados Unidos: podrían volver los arrestos de ICE en medio de entrevistas para la green card

x

Millonario recaudo en el primer fin de semana del documental de Melania Trump

En Indiana, si los padres no están casados y no existe reconocimiento legal de paternidad, el bebé es registrado inicialmente solo con el apellido de la madre.

¿Sin boda no hay apellido paterno? El estado de EE. UU. donde los hijos de padres no casados solo llevan el apellido de la mamá

Día mundial de la vida silvestre.

‘Lluvia de iguanas’: el frío hizo que estos animales cayeran al suelo en Estados Unidos

Noticias Destacadas