El Gobierno de los Estados Unidos ha sido blanco de críticas por la promoción y aplicación de fuertes políticas migratorias, que han generado indignación en todo el territorio nacional.

El Departamento de Justicia ha hecho una apelación a una orden judicial federal que prohibía que se adelantaran arrestos por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en medio de las entrevistas para obtener la green card.

ICE en el ojo del huracán. Foto: AFP

Esta apelación está siendo estudiada por el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, y crece la expectativa respecto a lo que podría significar que se permitan nuevamente los arrestos en medio de los procesos para la green card.

Recientemente, dos personas han muerto a manos de oficiales de ICE. Una de ellas fue Nicole Renee Good, quien fue ultimada a tiros; esto provocó que personas decidieran salir a manifestarse en contra de las acciones violentas del ICE.

La otra víctima mortal fue el enfermero Alex Pretti, que, al igual que Renee Good, murió por los impactos de bala que se le propinaron.

El alcalde de Minneapolis, tan pronto se dio a conocer la muerte de Nicole, dijo del ICE: “No están aquí para traer seguridad a la ciudad; lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza”.

Aseveró, del mismo modo, que “están destrozando familias. Están sembrando caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando personas”.

Melania Trump, primera dama de los Estados Unidos, a través del programa Fox & Friends, se pronunció diciendo: “Necesitamos unirnos. Hago un llamado a la unidad”, añadiendo que el mandatario norteamericano había tenido una reunión con Tim Walz, gobernador de Minnesota, y Jacob Frey, alcalde de Minneapolis.

Además, dijo Melania: “Estoy en contra de la violencia, así que, por favor, si van a protestar, háganlo de manera pacífica”.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny, en medio de la ceremonia de los Grammy, dijo: “Fuera ICE”, lo que causó revuelo en redes sociales.

Bad Bunny. Foto: Getty Images for The Recording A

Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo en el Super Bowl, el espectáculo deportivo que eclipsará Estados Unidos.

El mandatario norteamericano ya había indicado que no asistiría a este evento porque “está simplemente muy lejos”, aunque afirmó que “ha tenido recibimientos increíbles en el Super Bowl, les caigo bien”.

Cuando se le preguntó acerca de la elección de Bad Bunny y la banda Green Day como artistas encargados del show musical, indicó que estaba “en contra de ellos” y que era “una elección terrible. Todo lo que hace es sembrar odio. Terrible”.