Le dirán que hizo mal la transferencia, pero en realidad se trata de una sofisticada estafa que está vaciando cuentas de ahorro

Recibir un aviso de que alguien envió dinero por error parece un acto de honestidad que requiere una solución rápida, sin embargo, lo que aparenta ser un simple descuido es en muchos casos el inicio de una trampa digital diseñada para comprometer sus finanzas y meter a en problemas legales sin darse cuenta.

Expertos señalan una preocupante actualización sobre el uso de contraseñas en celulares y cuentas bancarias

El anzuelo de la urgencia y la emoción

La clave de este engaño es lo que los expertos llaman “ingeniería social”, que no es otra cosa que manipular las emociones de las personas para que actúen sin pensar. El estafador suele contactar a la víctima por redes sociales o mensajes directos, fingiendo una gran desesperación.

Utilizan frases como “lo necesito ya” o “fue un error grave” para generar una presión emocional que impide que la persona verifique los datos o consulte con su entidad financiera. El objetivo es que devuelva el dinero lo antes posible, pero bajo sus condiciones.

Delincuentes usan la llamada “ingeniería social” para manipular a quienes reciben dinero inesperado. Foto: Getty Images

Un detalle fundamental que delata la estafa es el destino de la devolución. Aunque el dinero entró desde una cuenta, el delincuente insistirá en que se lo reenvíen a una cuenta distinta a la de origen.

Al aceptar, la persona se convierte involuntariamente en lo que se conoce como “mula de dinero”. Esto significa que está ayudando a los criminales a mover fondos robados de otras personas para que sea más difícil rastrear el rastro del delito.

Participar en esta cadena, incluso si la victima no sabía qué estaba pasando, puede traer serias complicaciones.

La trampa del préstamo invisible

A veces, el dinero que se ve en la cuenta ni siquiera pertenece a otra persona que se equivocó, la cuestión es que los atacantes pueden haber robado los datos previamente para sacar un crédito preaprobado a su nombre.

La víctima podría terminar pagando un préstamo que nunca pidió tras “devolver” el dinero. Foto: Getty Images/iStockphoto

Si la victima decides “devolver” ese dinero por su cuenta al estafador, en realidad estará entregando el efectivo de un préstamo que tendrá que pagar después al banco, con todos los intereses. En este escenario, el estafador se queda con el dinero y la victima con una deuda que nunca solicitó.

Guía de pasos seguros ante lo inesperado

Si de pronto descubre saldo extra en su cuenta y recibe reclamos de desconocidos, la solución no es la amabilidad directa, sino la frialdad administrativa.

Estas son las reglas de oro:

No toque el dinero: No lo gaste, no lo retire y, sobre todo, no haga una transferencia manual para devolverlo.

No lo gaste, no lo retire y, sobre todo, no haga una transferencia manual para devolverlo. Corte la comunicación: Ignore los mensajes privados o llamadas de extraños que presionen para que les manden el monto.

Ignore los mensajes privados o llamadas de extraños que presionen para que les manden el monto. Hablar con el banco: El único camino seguro es informar a la entidad financiera sobre el depósito desconocido y solicitar una “reversión formal”. Esto es pedirle al banco que ellos mismos anulen la operación de forma oficial, lo que deja un registro legal.