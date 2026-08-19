La alternativa natural que puede tener en casa para ahorrar energía sin necesidad de desconectar los electrodomésticos

A muchas personas les preocupa el consumo de energía en sus hogares, especialmente porque el uso frecuente de algunos electrodomésticos puede incrementar el valor de la factura al final del mes. A esto se suman prácticas poco eficientes que pueden generar un mayor gasto sin que los usuarios lo noten.

En medio del avance de la tecnología y la búsqueda de alternativas más sostenibles, los paneles solares se han convertido en una opción para quienes buscan aprovechar una fuente de energía renovable y, al mismo tiempo, reducir su dependencia de la red eléctrica. Además, cuando el sistema cuenta con baterías, puede convertirse en un respaldo durante eventuales cortes de energía.

¿Tiene estos electrodomésticos conectados a una extensión? Experto advierte que, aunque parezca inofensivo, podría ser peligroso

¿Qué son y cómo funcionan los paneles solares?

De acuerdo con Autosolar Colombia, los paneles solares captan la luz del Sol y la transforman en electricidad mediante el efecto fotovoltaico. Su uso se ha extendido tanto en casas como en empresas porque permiten generar energía a partir de una fuente renovable.

Estos sistemas pueden adaptarse a distintas necesidades y dimensiones. En una vivienda, por ejemplo, la electricidad obtenida puede emplearse para cargar dispositivos, mantener las luces encendidas y poner en funcionamiento electrodomésticos y otros equipos, de acuerdo con la capacidad de la instalación.

Contar con esta alternativa no implica tener que desconectar los aparatos para reducir el consumo. Su funcionamiento permite aprovechar la energía generada por el sol para cubrir una parte de la demanda eléctrica del hogar.

La instalación de paneles solares requiere una planeación previa. Foto: Getty Images

También pueden complementar el suministro tradicional de energía. Cuando se incorporan baterías, es posible almacenar parte de la electricidad generada durante el día para utilizarla posteriormente, incluso cuando los paneles no están produciendo energía.

Entre sus principales ventajas se encuentran el aprovechamiento de una fuente renovable, la generación de electricidad sin ruido ni emisiones contaminantes durante su funcionamiento y la posibilidad de alcanzar una mayor independencia energética. Asimismo, pueden ser una alternativa para lugares que no cuentan con conexión a la red eléctrica.

Los módulos fotovoltaicos requieren relativamente poco mantenimiento y pueden tener una vida útil cercana a los 25 años. Aunque la instalación representa una inversión inicial que puede ser considerable, sus beneficios a largo plazo pueden ayudar a compensar ese desembolso. En el caso de los hogares, además, contar con un sistema de generación propia puede aumentar su atractivo al hacerlas más eficientes energéticamente.

¿Qué se debe tener en cuenta antes de instalar paneles solares?

Aunque los paneles pueden instalarse en viviendas, empresas e industrias, no se recomienda hacerlo sin una evaluación previa. Antes de elegir los equipos y comenzar el montaje, es necesario analizar las características del lugar y las necesidades de consumo para determinar qué sistema resulta más adecuado.

La energía generada puede utilizarse para diferentes actividades y equipos del hogar. Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre los principales aspectos que se deben evaluar están:

Objetivo de la instalación: Definir para qué se utilizará la energía y qué necesidad se busca cubrir.

Definir para qué se utilizará la energía y qué necesidad se busca cubrir. Consumo energético: Conocer cuánta electricidad utiliza el inmueble para calcular la capacidad necesaria.

Conocer cuánta electricidad utiliza el inmueble para calcular la capacidad necesaria. Espacio disponible: verificar si existe un área adecuada en el techo, terreno o cubierta para instalar los paneles.

verificar si existe un área adecuada en el techo, terreno o cubierta para instalar los paneles. Dimensionamiento del sistema: determinar cuántos paneles, baterías y otros componentes se requieren.

determinar cuántos paneles, baterías y otros componentes se requieren. Necesidades futuras: considerar posibles aumentos en el consumo, como la incorporación de nuevos electrodomésticos o equipos eléctricos.

considerar posibles aumentos en el consumo, como la incorporación de nuevos electrodomésticos o equipos eléctricos. Ubicación: analizar las condiciones del lugar, la orientación y la exposición a la luz solar para aprovechar mejor la radiación.

analizar las condiciones del lugar, la orientación y la exposición a la luz solar para aprovechar mejor la radiación. Tipo de instalación: establecer si el sistema estará conectado a la red eléctrica, funcionará de manera independiente o combinará ambas modalidades.

De esta evaluación dependerá buena parte del rendimiento del sistema, por lo que la instalación debe responder tanto a las condiciones del inmueble como a las necesidades reales de quienes utilizarán la energía.