FDN financia con $230.000 millones la construcción de parque solar en Santander

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) participó en el cierre financiero del Parque Solar Puertos de Santander con una financiación de $230.000 millones, estructurada a cinco años, para avanzar en la construcción del proyecto que se desarrollará en Cimitarra, Santander.

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El parque tendrá una capacidad instalada aproximada de 250,8 MWp y una capacidad de evacuación aprobada de 200 MW. Su infraestructura contiene además una línea de transmisión de 36,8 kilómetros, que conectará la planta con la Subestación Primavera, además de una subestación elevadora.

El inicio de operaciones está previsto para diciembre de 2027. El proyecto es desarrollado por Patria Investments y Ashmore, compañías que también estuvieron detrás del Parque Solar Puerta de Oro, actualmente el mayor parque solar de Colombia, que opera desde julio de 2026.

“Este cierre financiero refleja la capacidad de la FDN para movilizar recursos y acompañar proyectos de gran escala que amplían y diversifican la matriz de generación eléctrica del país. Nuestra participación contribuye a convertir iniciativas estratégicas en infraestructura concreta al servicio de los colombianos”, señaló Rafael Herz, presidente encargado de la FDN

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Los ingresos del proyecto estarán respaldados principalmente por contratos de compraventa de energía de largo plazo con AES Colombia, Nitro Energy y BTG Pactual Comercializadora de Energía. Además, cuenta con Obligaciones de Energía Firme (OEF) por 20 años, asociadas al Cargo por Confiabilidad.

Según la FDN, la financiación busca impulsar proyectos de generación renovable y contribuir a la seguridad energética del país.