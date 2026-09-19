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¿Cuál es el mejor momento para que un estudiante pase del calendario A al B?

Aunque la diferencia parece solo de fechas, puede influir en las decisiones de familias que buscan continuidad educativa.

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Redacción Semana
19 de septiembre de 2026 a las 1:44 p. m.
Aunque la diferencia parece solo de fechas, puede influir en las decisiones de familias que buscan continuidad educativa.
Aunque la diferencia parece solo de fechas, puede influir en las decisiones de familias que buscan continuidad educativa. Foto: Getty Images

En Colombia conviven dos calendarios escolares. El A comienza habitualmente entre enero y febrero y termina hacia noviembre. El B inicia entre agosto y septiembre y finaliza alrededor de junio.

Aunque la diferencia parece solo de fechas, puede influir en las decisiones de familias que buscan continuidad educativa, especialmente si contemplan movilidad nacional o internacional, programas bilingües o formación con proyección global.

Expertos en educación coinciden en que el calendario por sí solo no determina la calidad de un colegio. Lo relevante es la propuesta formativa: nivel de inglés y cómo se mide, porcentaje de instrucción en ese idioma, certificaciones o programas internacionales, oportunidades de intercambio y preparación para universidades locales y extranjeras.

El calendario B suele coincidir con ciclos de muchos sistemas educativos internacionales y es frecuente en instituciones privadas bilingües e internacionales del país, incluidos varios que ofrecen el Bachillerato Internacional (IB).

Esto puede facilitar la transición de estudiantes cuyos padres se mudan de ciudad, viven temporalmente en el exterior o planean intercambios, al mantener rasgos como el bilingüismo y metodologías con enfoque global.

Pasar de A a B no debe ser un fin en sí mismo. La decisión conviene evaluarla a partir de lo que realmente ofrece la institución receptora. Preguntas útiles incluyen: ¿qué nivel de inglés alcanzan los estudiantes y con qué instrumentos se evalúa?; ¿qué proporción de la jornada ocurre en inglés?; ¿existen programas o certificaciones internacionales?; ¿qué opciones de intercambio e inmersión cultural hay?; ¿cómo se prepara a los alumnos para la educación superior nacional e internacional?; y ¿qué acompañamiento se brinda a quienes llegan de otro modelo?

Para las familias de calendario A, septiembre y octubre representan una oportunidad para conocer colegios de calendario B mientras estos inician un nuevo ciclo.

Esto permite revisar con anticipación las equivalencias académicas, conocer la propuesta educativa y definir el momento más adecuado para una eventual transición. “Septiembre y octubre son un buen momento para conocer opciones, hacer preguntas y entender cómo sería una eventual transición”, explica Luisa Fernanda Guzmán, rectora del Colegio Británico de Cartagena.

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