Priorizar la felicidad y el manejo de las emociones: así funciona el modelo pedagógico de uno de los mejores colegios calendario B en Colombia

“La verdadera felicidad deriva de la identificación y el cultivo de las fortalezas más importantes de la persona y de su uso cotidiano en el trabajo, el amor, el ocio y la educación de los hijos”. Estas palabras de Martin Seligman, padre de la psicología positiva, guían la formación de los estudiantes del Colegio Colombo Gales desde la etapa preescolar hasta la secundaria, cuando comienzan a participar de la cátedra de la felicidad.

Además de tener los más altos estándares educativos, respaldados por la certificación Great Place to Study, puntajes sobresalientes en las pruebas de Estado, la autorización para impartir programas del Bachillerato Internacional (BI), como el programa de años primarios y el del diploma, una vocación plurilingüe y moderna infraestructura; la institución se caracteriza por haber puesto la felicidad y bienestar en el centro de su proyecto educativo.

Según Diana Correales Balla, directora general corporativa del grupo Interasesores S.A., del cual el Colegio Colombo Gales hace parte, a través de la cátedra de la felicidad, los estudiantes del colegio aprenden a reconocer sus emociones y a valorarse a sí mismos. “La autoestima influencia todos los aspectos de nuestra vida. Si los niños no trabajan el amor propio no van a poder reconocer y apreciar el entorno de una manera adecuada. Acá les ayudamos a entender que la vida no es un conjunto de momentos buenos o malos, sino que es la actitud que ellos desarrollan e interpretan frente a lo que les sucede lo trascendente”.

El modelo educativo contempla, entre muchos otros, la enseñanza de inglés, francés, mandarín, formación en emprendimiento y robótica. - Foto: Cortesía Colegio Colombo Gales

Además de la felicidad, el Colegio Colombo Gales procura dar una educación holística en la que la formación académica se combina con el cultivo de las habilidades artísticas, deportivas y sociales en un ambiente muy cálido que propicia la formación de personas integrales.

A diferencia de otras instituciones educativas, considera prioritarias áreas como el arte y la cultura, y las pone en el mismo nivel que ciencias, matemáticas o idiomas. “Para nosotros la actividad cultural y artística, así como el multilingüismo, es muy importante porque nos permite formar estudiantes con una mentalidad abierta y cosmopolita, pero que valoran sus propias raíces”.

La institución se caracteriza por haber puesto la felicidad y bienestar en el centro de su proyecto educativo. - Foto: Cortesía Colegio Colombo Gales

Este modelo educativo, al que se le suma la enseñanza del inglés, francés, mandarín, la formación en emprendimiento y robótica, garantiza que una vez culminen su ciclo educativo, los estudiantes no solo sean capaces de escoger un camino profesional que los realice, sino de asumir posiciones de liderazgo transformador.

Al finalizar sus estudios, los estudiantes del Colegio Colombo Gales han pasado por un proceso desde pequeños de orientación vocacional y profesional que les permite una acertada decisión en su proyecto de vida, en la ubicación, evitando desertar de los programas universitarios. La unidad de proyección profesional acompaña al estudiante y su familia con alternativas financieras (becas, homologación de materias) que hacen posible el cumplimiento de sus sueños.

