Con el cierre del primer semestre del año llegan no solo las esperadas vacaciones escolares, sino también la entrega de resultados académicos para miles de estudiantes.

Avianca lanzó 30 becas para ser tripulantes de cabina: esto debe hacer para aplicar

En esta temporada, los colegios de calendario B definen cuáles alumnos cumplieron satisfactoriamente con los requisitos académicos y podrán avanzar al siguiente grado. Sin embargo, también es el momento en que numerosos padres reciben la noticia de que sus hijos no aprobaron el año y deberán repetir el curso.

Frente a esta situación, es importante que estudiantes y familias sepan que perder un año escolar por primera vez no implica automáticamente la pérdida del cupo en la institución educativa.

Esta decisión depende del historial disciplinario y académico del menor, especialmente si no existen faltas graves o antecedentes que puedan justificar la cancelación de su permanencia en el colegio.

Perder el año por primera vez, no da lugar a la perdida del cupo. Foto: Getty Images

“Permanencia en el establecimiento educativo. El reglamento interno de la institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión. La reprobación por primera vez de un determinado grado por parte del alumno, no será causal de exclusión del respectivo establecimiento, cuando no esté asociada a otra causal expresamente contemplada en el reglamento institucional o manual de convivencia”, señalan las leyes de educación del país.

Para garantizar que estos procesos se desarrollen de manera adecuada, en Colombia existe el Decreto 1290 de 2009, norma que establece que todo estudiante tiene derecho a recibir un acompañamiento académico cuando se identifiquen dificultades en su desempeño escolar.

Nuevas 100 becas de maestría y doctorado en Colombia: así puede aplicar

Este acompañamiento busca detectar las causas de las falencias académicas y definir estrategias que permitan mejorar el rendimiento del estudiante.

Si el colegio no brinda este apoyo, podrían verse afectados los derechos del menor y, en caso de pérdida del año, los padres tendrían la posibilidad de acudir ante las entidades competentes para presentar reclamaciones.

Cada estudiante cuenta con un ritmo de aprendizaje diferente Foto: Juan Diego Mercado - SEMANA.

Además, el decreto fija criterios que los docentes deben tener en cuenta al momento de evaluar a los estudiantes y determinar su promoción al siguiente grado. Entre ellos se encuentran: