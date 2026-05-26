Una práctica cada vez más frecuente entre estudiantes colombianos podría derivar en sanciones disciplinarias dentro de los colegios, de acuerdo con las normas de convivencia y la legislación educativa vigente.

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El uso indebido del celular entra en la mira de los colegios

El debate tomó fuerza en medio de las advertencias sobre posibles sanciones para estudiantes que utilicen celulares y otros dispositivos electrónicos de manera inadecuada dentro de las instituciones educativas.

La discusión se centra especialmente en grabaciones no autorizadas, difusión de contenido ofensivo y distracciones reiteradas durante las clases.

En Colombia no existe una ley nacional que prohíba totalmente el uso de celulares en los colegios.

Sin embargo, las instituciones educativas sí tienen facultades para regular estas conductas mediante los manuales de convivencia, respaldados por la Ley 115 de 1994 y por la Ley 1620 de 2013, que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.

El Ministerio de Educación ha reiterado que los manuales de convivencia deben establecer reglas claras sobre el uso de herramientas tecnológicas dentro del entorno escolar.

Siempre y cuando se respete el debido proceso y los derechos fundamentales de los estudiantes.

En varios colegios del país, la utilización del celular durante clases ya está restringida, salvo autorización expresa de los docentes.

Las instituciones argumentan que el exceso de pantallas afecta la concentración, altera la convivencia y puede facilitar situaciones de acoso escolar, difusión de imágenes privadas o actos de irrespeto contra compañeros y profesores.

Las sanciones dependen del manual de convivencia

Las medidas disciplinarias pueden variar según cada institución educativa y la gravedad de la conducta.

En general, los manuales de convivencia contemplan llamados de atención, compromisos pedagógicos, suspensión temporal de actividades e incluso reportes a padres de familia u orientación escolar en casos reiterativos o graves.

Sin embargo, las autoridades educativas han aclarado que ninguna sanción puede vulnerar el derecho a la educación ni desconocer el debido proceso.

La Corte Constitucional ha señalado en múltiples ocasiones que los estudiantes deben tener posibilidad de defensa y acompañamiento antes de recibir medidas disciplinarias.

El debate sobre el uso del celular en colegios también se da en otros países de América Latina y Europa, donde varias instituciones han optado por limitar completamente los dispositivos móviles durante la jornada escolar.

Estas acciones están relacionadas con el rendimiento académico, salud mental y convivencia de los estudiantes.

Estudios recientes incluso han encontrado que la reducción de notificaciones en teléfonos puede mejorar la concentración de los estudiantes en actividades académicas.

El uso de celulares durante clases podría generar sanciones en algunos colegios del país, dependiendo de las reglas establecidas en cada manual de convivencia. Foto: Getty Images / Meta

La convivencia escolar se volvió un tema prioritario

La Ley 1620 de 2013 obliga a los colegios a implementar rutas de atención frente a casos de violencia escolar, ciberacoso y vulneración de derechos dentro de la comunidad educativa.

Bajo ese marco, grabar peleas, publicar burlas en redes sociales o compartir contenido humillante puede derivar en procesos disciplinarios.

La Corte Constitucional también ha insistido en que las instituciones educativas deben proteger el ambiente escolar y actuar frente a conductas que afecten la dignidad de los estudiantes.

En recientes fallos, el alto tribunal recordó que los colegios tienen responsabilidades en la prevención del bullying y en la atención de conflictos relacionados con entornos digitales.

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Expertos en educación consideran que el problema no radica únicamente en el uso del celular, sino en la falta de límites claros y de formación sobre ciudadanía digital.

El incremento de casos de grabaciones virales en salones de clase y publicaciones ofensivas en redes sociales ha obligado a muchas instituciones a endurecer sus reglas internas.