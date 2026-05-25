Liceo Francés desmiente su venta y anuncia reforma a estatutos

El consejo de administración del colegio Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá y la Agencia para la Educación Francesa en el Extranjero (Aefe) afirmaron este lunes, 25 de mayo, que el convenio que vincula a las dos organizaciones está vigente, lo que permite que el colegio continúe como un establecimiento convencionado con el Estado de Francia.

De igual manera, desmintieron cualquier intención de vender el colegio, “sus terrenos o sus instalaciones, o de modificar su naturaleza educativa y franco-colombiana”. “Esta afirmación, que ha circulado en redes sociales y en medios de comunicación, es completamente falsa”, subrayaron.

En días pasados se conoció, además, la determinación de nombrar como rectora interina a Sandrine Perales, quien se desempeñaba como subdirectora.

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El colegio también indicó que avanza junto con la Aefe y la Embajada de Francia en una reforma de sus estatutos “para garantizar mayor transparencia, mayor participación de las familias en la toma de decisiones y mayor participación de la Embajada de Francia”.

Entre las reformas se plantea la intervención de algunas infraestructuras, la revisión de las estructuras de gobierno y sus procesos administrativos, entre otras.

Pronunciamiento de la embajada

La embajada manifestó que los días 20 y 21 de mayo se llevaron a cabo reuniones para fomentar el diálogo entre todos los actores de la comunidad escolar del Liceo Francés.

Sobre la reforma anunciada por el colegio, la embajada señaló en un comunicado que está previsto que el próximo 2 de junio la institución presente la iniciativa que “debería mejorar la gobernanza del establecimiento y aclarar las relaciones entre los órganos de gobernanza y las autoridades francesas“.

La embajada también afirmó en el texto que se “garantiza la continuidad educativa del establecimiento y se han tomado todas las medidas necesarias para que los exámenes previstos para el mes de junio y el inicio del año escolar en septiembre se desarrollen en las mejores condiciones”.

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“Francia concede gran importancia a su red educativa —parte integrante de la diplomacia francesa— y, en particular, al Liceo Francés Louis Pasteur, que constituye un elemento central de la cooperación entre Francia y Colombia. La Aefe, la Embajada de Francia y el consejo de administración, conscientes de la importancia de este vínculo, trabajan de manera concertada y en perfecta sintonía para encontrar rápidamente los medios que permitan garantizar, en los próximos años, el convenio entre el Liceo Louis Pasteur y Francia”, agregó.