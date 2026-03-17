¿Su colegio está en la lista? Revelan los resultados de excelencia académica en el país

Como ocurre anualmente, la firma de consultoría colombiana Sapiens Research presentó los resultados de su clasificación de instituciones de educación básica y media.

Colegios de Bogotá avanzan en esta modalidad de clases; ¿cómo beneficia a los estudiantes?

El informe detalla el desempeño de los colegios por materias y su posición general en el país, fundamentado en un análisis técnico de los resultados obtenidos en las pruebas de Estado.

Para la elaboración de este escalafón, la firma desarrolla una investigación que relaciona las diferentes secciones del examen del Icfes con el rendimiento individual de los estudiantes matriculados en cada institución. Los resultados se dividen en cinco categorías de evaluación: Inglés, Lectura Crítica, Ciencias Sociales, Matemáticas y una clasificación general que promedia el desempeño en las cinco áreas del conocimiento.

Instituciones destacadas por áreas del conocimiento

Inglés: sobresalen instituciones como el Colegio Bilingüe Buckingham y el Colegio San Jorge de Inglaterra en Bogotá, junto al Colegio Hebreo Unión de Barranquilla.

Lectura Crítica: los primeros lugares los ocupan el Liceo Campo David de la capital, el Colegio Boston Internacional de Barranquilla y el Colegio Bilingüe Diana Oese de Cali.

Bogotá domina el top 10 de los mejores colegios, pero Barranquilla se queda con el primer puesto. Foto: archivo particular

Matemáticas: el Liceo Campo David y el Colegio Bilingüe Diana Oese mantienen el liderazgo, seguidos por el Colegio San Mateo Apóstol de Yopal.

Ciencias Sociales y Naturales: destaca el rendimiento consistente del I.E. Cambridge School de Pamplona y el Colegio Anglo Americano de Bogotá.

El “top 10” de la educación nacional

Tras el procesamiento de los datos, Sapiens Research determinó el listado oficial de las mejores instituciones de Colombia para el presente ciclo. El grupo de los diez primeros está integrado por:

Colegio Boston Internacional (Barranquilla) Colegio Nuevo Cambridge (Floridablanca) Colegio Bilingüe Divino Niño (Bucaramanga) Colegio Bilingüe Diana Oese (Cali) Colegio Los Nogales (Bogotá) Colegio Colombo Americano CAS (Bogotá) St. Matthew School (Bogotá) Colegio San Jorge de Inglaterra (Bogotá) Gimnasio Vermont (Bogotá) Gimnasio El Hontanar (Chía)

La presencia de los colegios de la capital del país es notable en el informe, al ser la ciudad con mayor variedad de instituciones dentro del listado de las 100 mejores. No obstante, en la medición de los cinco primeros puestos, Bogotá cuenta con una sola representación, aunque logra consolidar la mitad de los cupos dentro del top 10 nacional.

Sapiens Research cuenta con más de 23 años de trayectoria dedicados a investigar, analizar y clasificar la calidad académica e investigativa de instituciones de educación superior y media en Colombia. Los ciudadanos pueden consultar el listado completo de las 100 instituciones clasificadas en el portal web oficial de la consultora.