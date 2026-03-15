Educación

Resultados de Saber 11 Calendario B 2026: fecha oficial de publicación y guía para consultarlos

Los resultados son fundamentales para la continuidad de la vida académica.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

15 de marzo de 2026, 5:06 p. m.
Por medio de los portales designados se pueden conocer los resultados de la prueba.
Por medio de los portales designados se pueden conocer los resultados de la prueba. Foto: Grupo Operación Éxito

A lo largo del domingo 15 de marzo de 2026, más de 83.400 estudiantes presentaron la prueba Saber 11 calendario B, alrededor de 25.150 alumnos de 9.° y 10.° grado el examen Pre Saber y cerca de 3.200 personas mayores de 18 años se enfrentaron a las pruebas del Estado para obtener su título de bachiller mediante la validación del bachillerato académico.

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“Desde el Icfes seguimos promoviendo valores que aportan al desarrollo integral de los estudiantes y generan conciencia sobre la sostenibilidad. Nuestras pruebas de Estado siguen siendo clave para medir la calidad de la educación y orientar el futuro de miles de jóvenes. En el Icfes nos seguimos transformando para ser más eficientes, pero la esencia permanece: que cada estudiante entienda la relevancia de estas pruebas para su proyecto de vida y para construir un mejor mañana”, sostuvo Elizabeth Blandón Bermúdez, directora general del Icfes.

Esto es todo lo que debe tener en cuenta para presentar sus pruebas Saber 11 este 15 de marzo.
Esto es todo lo que debe tener en cuenta para conocer los resultados de las pruebas Saber 11 este 15 de marzo. Foto: El País / Getty Images / Montaje: Semana

¿Cuándo se publicarán los resultados de las pruebas?

El Ministerio de Educación señaló que la fecha de publicación de los resultados individuales de la prueba Saber 11 Calendario B será el viernes 15 de mayo de 2026 y la de resultados de Pre Saber y validantes, el viernes 22 de mayo de 2026.

Paso a paso para consultar los resultados del Icfes

  1. Ingresar al portal web: lo primero que se debe hacer es acceder al sitio web oficial del Icfes: https://www.icfes.gov.co/resultados.html
  2. Seleccionar la prueba a consultar: el Icfes realiza cinco tipos de pruebas: Saber 11, Saber Pro, Saber TyT, Validación y Pre Saber. Seleccione la prueba cuyos resultados desea consultar.
Es importante que las instituciones educativas y estudiantes individuales realicen el proceso de inscripción y pago de manera oportuna, antes del viernes 12 de mayo, con el fin de evitar costos adicionales.
Es importante que las instituciones educativas y estudiantes conozcan los resultados de las pruebas. Foto: Icfes

Ingresar los datos personales

En primer lugar, debe completar el formulario con la siguiente información:

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  • Tipo y número de documento de identidad
  • Fecha de nacimiento
  • Número de registro (asignado a cada estudiante que presentó la prueba)

Se debe señalar que, si no conoce el número de registro, el sistema le permitirá ingresar con los demás datos. Presione el botón “Ingresar” o “Entrar”. Es posible que deba completar una verificación CAPTCHA (“No soy un robot”).

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Por último, revise los resultados. Una vez ingrese al sistema, encontrará un resumen detallado que incluye:

  • Los puntajes obtenidos en cada una de las áreas evaluadas
  • El desempeño general

En ese mismo portal también tendrá la opción de descargar los resultados en formato PDF. Si detecta algún error o inconsistencia en la información, podrá comunicarse con el Icfes mediante los canales de atención habilitados para tal fin.