Icfes anuncia ampliación del plazo para inscribirse a las pruebas Saber 11 calendario A

Luego de múltiples solicitudes elevadas por establecimientos educativos al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), se ha confirmado la ampliación del plazo para hacer la respectiva inscripción a las pruebas Saber 11 calendario A.

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Esto se convierte en un alivio para aquellos estudiantes que, por algún u otro motivo, no habían podido inscribirse en estas pruebas. De acuerdo con el cronograma estipulado, estas se realizarán el próximo mes de julio.

Según lo informado por el Icfes, el plazo se amplía hasta el martes 12 de mayo, tanto para el registro como para el recaudo ordinario.

Ampliación en el plazo para registro y recaudo ordinario. Foto: Colprensa

Hay que tener en cuenta que este plazo no solo se amplió para las pruebas Saber 11, sino también para las pruebas Pre Saber y la Validación del Bachillerato Académico.

De igual modo, es importante considerar que existen unos plazos de registro y recaudo extraordinario que, para este periodo, corresponden del jueves 14 de mayo al viernes 22 de mayo.

¿Cuándo se publicarán las citaciones?

El día en que se publicará el lugar y la hora de citación es el viernes 10 de julio; por lo tanto, se recomienda colocar recordatorios, bien sea en el celular o en notas, para no pasar por alto esta revisión.

¿Cuándo se aplicarán las pruebas?

Las diferentes pruebas tendrán lugar el domingo 26 de julio. Los examinados deben dirigirse a la hora y al lugar indicado en la citación, con lápiz, borrador y tajalápiz.

¿Cuándo se conocen los resultados de las pruebas Icfes realizadas el 26 de julio?

Los resultados de estas pruebas se publicarán el viernes 25 de septiembre y podrán ser consultados a través de la página oficial del Icfes.

De igual modo, se recomienda hacer la inscripción y el pago dentro de los plazos ordinarios ya mencionados, pues de ese modo se pueden evitar costos adicionales.

Realizar el pago en el periodo ordinario de recaudo puede evitar sobrecostos. Foto: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes)

El pago se puede realizar en línea por medio de PSE o dirigiéndose a sucursales del Banco Davivienda o a cualquier corresponsal bancario que haga parte de la red de la entidad.

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Las personas que tengan algún tipo de duda en cuanto al proceso de inscripción o de pago pueden comunicarse con el Icfes por medio de la línea (601) 9156101.

Hay que recordar que las pruebas Saber 11 son un requisito de grado y, sin él, bajo ninguna circunstancia los estudiantes se pueden graduar; por lo tanto, es de vital importancia presentarlas para no tener contratiempos a la hora del grado.