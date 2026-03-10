Colegios de Bogotá avanzan en esta modalidad de clases; ¿cómo beneficia a los estudiantes?

La Secretaría de Educación del Distrito ha venido impulsando programas que buscan extender el tiempo en que niños, niñas y jóvenes permanecen en el colegio. Ofreciendo estrategias que no solo garanticen su estadía segura, sino también su calidad de vida.

Para este 2026, la secretaría anunció el inicio con los servicios de alimentación que estuvieron disponibles en un 100%, además de los apoyos de movilidad para quien lo requiera, entre las iniciativas distritales.

En este contexto, la Alcaldía Mayor de Bogotá destacó el avance que ha tenido la ciudad en la implementación de la jornada única y complementaria, lo que ha permitido incrementar el número de estudiantes que acceden a este modelo educativo.

El alcalde Galán desde el colegio Isabel II. Foto: Secretaría de Educación

“Bogotá está cumpliendo el objetivo de garantizar que se respeta el tiempo escolar de los niños”, declaró el alcalde Galán a inicios de este 2026.

Datos de la Secretaría conocidos por SEMANA revelan que la actual administración distrital logró que 24.049 nuevos estudiantes hayan ingresado a la modalidad de jornada única.

Este resultado se permite luego de que 55 colegios hayan transitado a esta modalidad, llegando a un total de 252 instituciones académicas que han tenido algún grado de implementación en la jornada única.

No obstante, esto no significa que las 252 instituciones operen completamente bajo esta modalidad. Según la información conocida por SEMANA, estos colegios han avanzado al menos en una fase de transición y, en muchos casos, la jornada única se aplica únicamente en algunos cursos o grados específicos.

La jornada única obliga más componentes

Alimentación escolar (PAE)

El Gobierno Distrital debe garantizar el refrigerio y el almuerzo de los estudiantes con el fin de asegurar su derecho fundamental a la nutrición, mejorar la permanencia educativa y así, disminuir la deserción escolar y potenciar el aprendizaje de los menores.

Infraestructura

Algunas de las últimas instituciones inauguradas resaltan que su diseño les permite operar bajo este modelo. Teniendo en cuenta las cocinas industriales y los laboratorios especializados.

Pedagógico

Esta jornada que les permite tener más horas de estudio a los niños y adolescentes, es clave el refuerzo en áreas como lectoescritura, matemáticas e inglés, además de las áreas artísticas o deportivas.

Además, la Secretaría de Educación ha garantizado en esta administración el acceso a jornada complementaria a más de 2.350 estudiantes. Esta estrategia distrital les permite a los menores complementar su formación académica con desarrollo personal en lúdicas extras a las de los tiempos académicos.

En la actualidad, hay 233.000 estudiantes disfrutando de la jornada complementaria y 186.000 jóvenes y niños que estudian en una jornada única, según los datos de la Secretaría de Educación.