Bogotá

Sigue la pelea entre el Distrito y la Nación por el pago de los maestros y el minEducación respondió: “Alcalde, creo que usted es el que está mal informado”

El origen del choque está en la advertencia de la Secretaría de Educación de Bogotá sobre un presunto retraso en el giro para pagar la nómina de los docentes públicos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 9:10 p. m.
Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el ministro de Educación, Daniel Rojas.
Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el ministro de Educación, Daniel Rojas. Foto: Semana

La controversia entre la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Educación de Bogotá y el Ministerio de Educación Nacional por el giro de recursos para el pago de la nómina de los maestros del distrito escaló este martes, luego de que el ministro respondiera de manera directa a los señalamientos hechos por el alcalde Carlos Fernando Galán y su equipo de gobierno.

Carlos Fernando Galán confronta al minEducación por no girar recursos para pagar a los profesores: “Ojalá no se repita”

El origen del choque está en la advertencia de la Secretaría de Educación de Bogotá sobre un presunto retraso en el giro de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), lo que, según el Distrito, ponía en riesgo el pago oportuno del salario de miles de docentes.

La alerta generó inquietud en el Magisterio y abrió un nuevo frente de tensión entre el gobierno distrital y el Ejecutivo nacional, justo el mismo día en el que el presidente Petro y el alcalde Galán aseguraran que estaban llegando a importantes acuerdos.

“Soluciónenos esta vaina”: enfermera del San Juan de Dios evitó que Gustavo Petro se fuera de un evento y se desahogó

Sin embargo, el ministro de Educación negó que exista un incumplimiento por parte de la Nación. En su respuesta, aseguró que los giros se han realizado “en los términos que la ley ordena” y afirmó que la información divulgada por la administración distrital es incorrecta.

Bogotá

¿Cuándo va a dejar de llover en Bogotá? Esto dicen los expertos

Bogotá

Torrencial aguacero en la tarde de este miércoles 28 de enero en Bogotá; reportan varias vías colapsadas

Bogotá

Megaoperativo en Santa Fe: Policía desplegó 1.200 uniformados en inmediaciones del lugar donde explotó granada de fragmentación

Bogotá

Nuevo caso de paseo millonario en Bogotá: “Ocho heridas con arma blanca, 30 puntos y su mano derecha comprometida”

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 29 de enero

Política

Andrés Barrios denuncia ola de contratos en el gobierno Petro, días antes del inicio de la Ley de Garantías: “Para aceitar la maquinaria electoral”

Bogotá

Atentos: estos serán los nuevos cambios en la movilidad de Bogotá que se vienen con la obra del corredor de la Séptima

Bogotá

Educación Bogotá advierte que nómina de docentes del distrito no podrá ser pagada a tiempo porque “el Ministerio de Educación no ha girado” los recursos

Bogotá

Petro acusa al distrito de frenar el multicampus de Suba por rechazar aulas “no convencionales”; asegura que “predios ya no se pueden usar”

Bogotá

El profesor José Lizcano Caro fue posesionado como nuevo rector de la Universidad Distrital

“Alcalde, creo que usted es el que está mal informado”, señaló el jefe de la cartera, al tiempo que cuestionó el manejo mediático del tema por parte de la Secretaría de Educación.

Alcalde Galán confirma reunión con gobernador de Cundinamarca para definir pico y placa a vehículos no matriculados en Bogotá

El ministro fue más allá y calificó como “innecesario y malintencionado” el “pánico con tufo electoral” que, según dijo, se habría generado desde el Distrito para atacar al Gobierno nacional.

Como respaldo a su versión, afirmó que existe una orden de pago que demostraría que los recursos sí fueron girados, documento que, según él, no habría sido tenido en cuenta por la administración distrital.

Pese al tono confrontacional, el ministro reiteró su disposición a trabajar de manera articulada con la Alcaldía y extendió una invitación al alcalde Galán para llegar a un acuerdo que garantice el respeto por la labor docente.

En su mensaje, también pidió no estigmatizar a los maestros cuando reclaman el cumplimiento de sus derechos laborales.

La secretaria de Educación de Bogotá le pidió a el ministro Daniel Rojas que revisara la tesis sobre el sueldo de los maestros de la ciudad.
La secretaria de Educación de Bogotá le pidió a el ministro Daniel Rojas que revisara la tesis sobre el sueldo de los maestros de la ciudad. Foto: Semana

Desde la Alcaldía, el reclamo se ha centrado en la oportunidad del giro y en los efectos administrativos que un retraso puede tener sobre el calendario de pagos, incluso si los recursos terminan llegando días después.

El Distrito ha insistido en que su deber es advertir cualquier riesgo que afecte la estabilidad laboral de los docentes.

Mientras ambas partes defienden sus versiones, el Magisterio permanece atento a que la disputa no termine trasladándose a los bolsillos de los maestros.

Más de Bogotá

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el ministro de Educación, Daniel Rojas.

Sigue la pelea entre el Distrito y la Nación por el pago de los maestros y el minEducación respondió: “Alcalde, creo que usted es el que está mal informado”

Fuertes lluvias se presentan a esta hora en Bogotá.

¿Cuándo va a dejar de llover en Bogotá? Esto dicen los expertos

Fuertes lluvias se presentan a esta hora en Bogotá.

Torrencial aguacero en la tarde de este miércoles 28 de enero en Bogotá; reportan varias vías colapsadas

La policía Metropolitana de Bogotá realizó operativo en Santa Fe.

Megaoperativo en Santa Fe: Policía desplegó 1.200 uniformados en inmediaciones del lugar donde explotó granada de fragmentación

Nuevo caso de paseo millonario en Bogotá.

Nuevo caso de paseo millonario en Bogotá: “Ocho heridas con arma blanca, 30 puntos y su mano derecha comprometida”

Pico y placa solidario en Bogotá: estas son las tarifas para estar exento de la medida

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 29 de enero

Andrés Barrios, concejal de Bogotá.

Andrés Barrios denuncia ola de contratos en el gobierno Petro, días antes del inicio de la Ley de Garantías: “Para aceitar la maquinaria electoral”

Así de verá el nuevo Corredor de la Séptima.

Atentos: estos serán los nuevos cambios en la movilidad de Bogotá que se vienen con la obra del corredor de la Séptima

El bebé tenía solo 11 meses.

Murió un bebé de 11 meses en un jardín infantil y ahora capturan a su padre: esta sería la razón que daría un giro al caso

Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.

¿Lloverá este miércoles 28 de enero? Entregan pronóstico del clima en Bogotá

Noticias Destacadas