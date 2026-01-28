Sigue la pelea entre el Distrito y la Nación por el pago de los maestros y el minEducación respondió: “Alcalde, creo que usted es el que está mal informado”

La controversia entre la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Educación de Bogotá y el Ministerio de Educación Nacional por el giro de recursos para el pago de la nómina de los maestros del distrito escaló este martes, luego de que el ministro respondiera de manera directa a los señalamientos hechos por el alcalde Carlos Fernando Galán y su equipo de gobierno.
Alcalde creo que Ud es el que está mal informado. Hemos hecho el giro en los términos que la ley nos ordena. El pánico con tufo electoral que generó su secretaria para atacar en medios al gobierno nacional dista de la disposición para trabajar de manera articulada que acá… https://t.co/TJv3EGacXW pic.twitter.com/79PjZGX4ni— Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) January 28, 2026
El origen del choque está en la advertencia de la Secretaría de Educación de Bogotá sobre un presunto retraso en el giro de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), lo que, según el Distrito, ponía en riesgo el pago oportuno del salario de miles de docentes.
La alerta generó inquietud en el Magisterio y abrió un nuevo frente de tensión entre el gobierno distrital y el Ejecutivo nacional, justo el mismo día en el que el presidente Petro y el alcalde Galán aseguraran que estaban llegando a importantes acuerdos.
Ministro @DanielRMed, se equivoca, esto no es una pelea personal y mucho menos una discusión electoral. Lo cierto es que Bogotá a esta hora todavía no ha recibido los recursos, el documento que usted adjunta es un SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera) con fecha del… https://t.co/VXilGYB8Kq— Isabel Segovia O (@IsabelSegoviaO) January 28, 2026
Sin embargo, el ministro de Educación negó que exista un incumplimiento por parte de la Nación. En su respuesta, aseguró que los giros se han realizado “en los términos que la ley ordena” y afirmó que la información divulgada por la administración distrital es incorrecta.
“Alcalde, creo que usted es el que está mal informado”, señaló el jefe de la cartera, al tiempo que cuestionó el manejo mediático del tema por parte de la Secretaría de Educación.
Ministro, parece que lo están informando mal en su propia cartera. A la fecha, no hemos recibido el giro.— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 28, 2026
Desde septiembre hemos advertido de un riesgo que hoy se materializa y que afecta a cerca de 30 mil docentes y sus familias. Hace más de 20 años el gobierno nacional gira… https://t.co/SJp19E7ixj
El ministro fue más allá y calificó como “innecesario y malintencionado” el “pánico con tufo electoral” que, según dijo, se habría generado desde el Distrito para atacar al Gobierno nacional.
Como respaldo a su versión, afirmó que existe una orden de pago que demostraría que los recursos sí fueron girados, documento que, según él, no habría sido tenido en cuenta por la administración distrital.
El soporte del SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera) que aquí presentan, muestra que la orden de pago se dio con fecha 27 de enero. El mismo soporte muestra que la fecha máxima de pago es el 29 de enero. El estado se encuentra "autorizado", no pagado. @HaciendaBogota… https://t.co/z1pTiZ6eg5 pic.twitter.com/6OZUsJPjeO— Ana María Cadena (@CadenaAnaMa) January 28, 2026
Pese al tono confrontacional, el ministro reiteró su disposición a trabajar de manera articulada con la Alcaldía y extendió una invitación al alcalde Galán para llegar a un acuerdo que garantice el respeto por la labor docente.
En su mensaje, también pidió no estigmatizar a los maestros cuando reclaman el cumplimiento de sus derechos laborales.
Desde la Alcaldía, el reclamo se ha centrado en la oportunidad del giro y en los efectos administrativos que un retraso puede tener sobre el calendario de pagos, incluso si los recursos terminan llegando días después.
El Distrito ha insistido en que su deber es advertir cualquier riesgo que afecte la estabilidad laboral de los docentes.
Mientras ambas partes defienden sus versiones, el Magisterio permanece atento a que la disputa no termine trasladándose a los bolsillos de los maestros.