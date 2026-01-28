Política

Carlos Fernando Galán confronta al minEducación por no girar recursos para pagar a los profesores: “Ojalá no se repita”

El burgomaestre dejó en claro que todavía siguen con las puertas abiertas para trabajar de la mano con el Ejecutivo de Petro.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 4:49 p. m.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le respondió duramente al ministro de Educación, Daniel Rojas, después de que este dijera que no es cierto que desde su cartera no han girado los recursos para pagar la nómina de los profesores.

Todo inició cuando la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, afirmó que era la primera vez en 20 años que el Gobierno no le gira los recursos del Sistema General de Participaciones al distrito.

Ante esto, el ministro no dudó en salir a responder y, por medio de su cuenta de X, negó que esto fuera verdad y hasta lanzó una dura crítica.

“Maestros y maestras de Bogotá, no se dejen engañar de funcionarios malintencionados que no escatiman oportunidad para estigmatizarles“, manifestó.

Educación Bogotá advierte que nómina de docentes del distrito no podrá ser pagada a tiempo porque “el Ministerio de Educación no ha girado” los recursos

Por ello, el alcalde Galán no se guardó nada y salió en defensa de su equipo asegurando que entonces le estaban informando muy mal al jefe de la cartera de Educación. “A la fecha, no hemos recibido el giro“, dijo.

El mandatario local sostuvo que desde el mes de septiembre del año pasado se le ha advertido al Ejecutivo esto que, finalmente, se está haciendo realidad y afectando a cerca de 30 mil docentes y sus familias.

“Hace más de 20 años, el Gobierno nacional gira los recursos entre el 20 y el 21 de cada mes para que Bogotá les pueda pagar a los maestros tres días hábiles antes de finalizado el mes. Esta vez, como bien lo admite el Ministerio, a la fecha no hemos recibido los recursos“, indicó.

En un tono conciliador, el burgomaestre precisó que espera que se pueda resolver la “situación administrativa” lo antes posible y así entregar los salarios a los docentes este mismo mes.

Freno a colegios: les recuerdan ley que impide que dejen por fuera a estudiantes que incumplan este requisito

Además, enfatizó que desde su administración siguen abiertos a trabajar de la mano con el Gobierno para evitar que este tipo de cosas, que afectan a la población, ocurran de nuevo.

Le reitero, a la fecha no hemos recibido el giro. Ojalá este inconveniente no se repita”, concluyó.

Hasta el momento, el ministro de Educación no le ha respondido al mandatario de los bogotanos y se desconoce cómo va este proceso vital para los profesores.

