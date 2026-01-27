Educación

Freno a colegios: les recuerdan ley que impide que dejen por fuera a estudiantes que incumplan este requisito

El Ministerio de Educación fue muy claro al advertir lo que se debe hacer en estos casos.

GoogleSiga lo que pasa en el mundo de la educación en Discover y entérese de cómo se mueve el sector

Redacción Educación
27 de enero de 2026, 3:20 p. m.
"Ningún estudiante podrá ser excluido de actividades académicas por no portar el uniforme, cuando ello obedezca a razones económicas“, recordó la Secretaría de Educación de Bogotá.
"Ningún estudiante podrá ser excluido de actividades académicas por no portar el uniforme, cuando ello obedezca a razones económicas“, recordó la Secretaría de Educación de Bogotá. Foto: Getty Images

Poco a poco las instituciones educativas, tanto colegios como universidades, están volviendo a sus labores y se están acabando las vacaciones, por lo que los niños, niñas y jóvenes retoman sus responsabilidades de estudios.

Para ello, muchos deben cumplir ciertos requisitos, aunque la ley es clara al advertir que se debe garantizar el acceso a la educación a todos los menores de edad.

blurred of group of students in Thailand wear school uniforms standing in line for school activities in morning, Education Concept methods contemporary educational comprises formal systems in Asia.
El uniforme ha sido un tema polémico, pues en el pasado algunos estudiantes fueron devueltos a casa por no llevarlo completo. Foto: 123RF

En ese sentido, el manual de convivencia es uno de los pilares para que los centros educativos funcionen de la mejor manera y las reglas sobre los comportamientos de los miembros estén más que claras.

Entre otras cosas, allí también se estipula cómo debe ser el uso correcto del uniforme escolar y otros códigos de vestimenta y presentación personal, con los que se busca que todos los estudiantes estén alineados.

Educación

Golpe del Gobierno Petro a estudiantes: no habrá subsidio a tasas de interés, confirmó Catherine Juvinao

Educación

Gobierno lanzará nuevo modelo de becas para maestrías y doctorados con recursos asegurados hasta el 2030

Nación

Contraloría hace grave advertencia sobre las universidades públicas: solo una de 34 es financieramente autosostenible

Educación

Sena abrió 14 nuevos cursos de salud: son virtuales y duran 48 horas; así se puede inscribir

Educación

Matrículas escolares y universitarias aumentarían aproximadamente un 5,10 %, tras el aumento del salario mínimo

Educación

Ojo estudiantes con crédito Icetex: estas son las tasas de interés que regirán en 2026

Educación

Sena: listado de cursos y programas que puede estudiar para encontrar trabajo rápido en 2026

Política

Ministerio de Educación hizo ajustes al PAE y señala a entidades territoriales por posibles demoras en la aplicación del programa

Educación

Colfuturo confirma que el Gobierno Petro dejará de financiar las becas para apoyar a estudiantes en el exterior

Nación

Fichas claves del Gobierno Petro irán a juicio disciplinario por el cambio de modelo de salud en el Fomag

Gobierno lanzará nuevo modelo de becas para maestrías y doctorados con recursos asegurados hasta el 2030

Pese a que esta normativa permite que los colegios apliquen ciertas sanciones sobre las personas que están estudiando allí, hay otros apartados de la ley que se deben tener muy presentes para evitar recibir castigos que pueden llegar a ser ilegales.

El tema del uniforme ha sido uno de los que más debates ha generado, puesto que en el pasado se han presentado casos donde los niños y jóvenes eran devueltos a sus casas por no llevarlo completo.

Imagen referencia de estudiantes recibiendo clase.
El Ministerio de Educación fue enfático sobre cómo proceder en estos casos. Foto: Getty Images

En el 2010, mediante la Directiva 07, el Ministerio de Educación estableció, entre otras cosas, que las instituciones solo pueden exigir el uso de un uniforme para el uso diario y otro para actividades de educación física (sudadera).

Por esa misma línea, la cartera señaló que el estudiante que no cuente con las condiciones económicas necesarias para poder comprar el uniforme, ya sea el de uso diario o la sudadera, tendrá todo el derecho de recibir educación y, por lo mismo, los colegios no pueden impedir su ingreso.

Golpe del Gobierno Petro a estudiantes: no habrá subsidio a tasas de interés, confirmó Catherine Juvinao

"Ningún estudiante podrá ser excluido de actividades académicas por no portar el uniforme, cuando ello obedezca a razones económicas", recordó la Secretaría de Educación de Bogotá.

Además, otro dato importante es que ningún establecimiento educativo puede exigir uniformes de una marca específica o de un proveedor definido, ya que se considera que esto vulnera los derechos fundamentales de los menores.

En caso de que el colegio no cumpla con estos parámetros, los estudiantes o padres de familia pueden hacer la respectiva denuncia ante la Secretaría de Educación correspondiente.

Más de Educación

Imagen referencia de estudiantes recibiendo clases.

Freno a colegios: les recuerdan ley que impide que dejen por fuera a estudiantes que incumplan este requisito

ED 2222

Golpe del Gobierno Petro a estudiantes: no habrá subsidio a tasas de interés, confirmó Catherine Juvinao

Los estudiantes tendrán más oportunidades de ampliar sus conocimientos académicos en Australia

Gobierno lanzará nuevo modelo de becas para maestrías y doctorados con recursos asegurados hasta el 2030

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Contraloría General de la República y dinero colombiano.

Contraloría hace grave advertencia sobre las universidades públicas: solo una de 34 es financieramente autosostenible

Una de las hipótesis de la presencia de esta bacteria -según el Invima- podría ser por un medicamento.

Sena abrió 14 nuevos cursos de salud: son virtuales y duran 48 horas; así se puede inscribir

Expertos analizan el impacto del aumento del salario mínimo en la educación.

Matrículas escolares y universitarias aumentarían aproximadamente un 5,10 %, tras el aumento del salario mínimo

Con la eliminación de los subsidios a las tasas de interés se reanudó el dilema de miles de estudiantes con el Icetex.

Ojo estudiantes con crédito Icetex: estas son las tasas de interés que regirán en 2026

Este es el proceso que debe llevar a cabo para postularse.

Sena: listado de cursos y programas que puede estudiar para encontrar trabajo rápido en 2026

Petróleo y gas

Francisco José Lloreda Mera es el nuevo rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano

47 colegios oficiales estarán ofertando los cupos.

MinEducación desmiente información que destacaba cambios en las vacaciones escolares para 2026; calendario oficial se mantiene

Noticias Destacadas