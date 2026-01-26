Educación

Golpe del Gobierno Petro a estudiantes: no habrá subsidio a tasas de interés, confirmó Catherine Juvinao

Esto fue lo que dijo la congresista tras confirmar el dato con el Ministerio de Educación.

GoogleSiga lo que pasa en el mundo de la educación en Discover y entérese de cómo se mueve el sector

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 2:41 a. m.
Esto es lo que sucederá con los subsidios de intereses para créditos de la entidad en 2026.
Esto es lo que sucederá con los subsidios de intereses para créditos de la entidad en 2026. Foto: SEMANA

El año pasado, el Gobierno Nacional tomó una decisión que afectó duramente a miles de estudiantes del país, pues tras varios meses, anunció la decisión de no mantener los subsidios que normalmente se otorgaban a miles de estudiantes y que permitían que pudieran asumir una tasa de interés más baja y cómoda.

Miles de estudiantes vieron un golpe en sus finanzas, pues los estados de cuenta empezaron a llegar por un valor superior al eliminar dicho subsidio.

Estas son las malas noticias que el Icetex anunció este 20 de febrero
Estas son las malas noticias que el Icetex anunció. Foto: Crédito: Colprensa/Getty

Ahora, con la llegada del nuevo año, esperaban una decisión favorable y la recuperación de este subsidio. Sin embargo, las noticias no fueron positivas.

La representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao, denunció que para el 2026 no habrá subsidio para los usuarios del Icetex de estratos 1, 2 y 3 en etapa tanto de estudio como de amortización. El Ministerio de Educación hizo el anuncio.

Educación

Gobierno lanzará nuevo modelo de becas para maestrías y doctorados con recursos asegurados hasta el 2030

Nación

Contraloría hace grave advertencia sobre las universidades públicas: solo una de 34 es financieramente autosostenible

Educación

Sena abrió 14 nuevos cursos de salud: son virtuales y duran 48 horas; así se puede inscribir

Educación

Matrículas escolares y universitarias aumentarían aproximadamente un 5,10 %, tras el aumento del salario mínimo

Educación

Ojo estudiantes con crédito Icetex: estas son las tasas de interés que regirán en 2026

Educación

Sena: listado de cursos y programas que puede estudiar para encontrar trabajo rápido en 2026

Educación

Francisco José Lloreda Mera es el nuevo rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano

Política

Destapan supuesta “olla podrida” en el gobierno Petro: “Es de la mayor gravedad”

Política

El desastre de la intervención de Drogas La Rebaja: la administración del Gobierno Petro deja $100.000 millones en pérdidas y caos administrativo

Política

Colombia desafía a Ecuador: la estrategia del Gobierno Petro para enfrentar órdenes de Daniel Noboa

Ahorro pensional de afiliados a AFP: este es el talón de Aquiles en el decreto que limita inversión de fondos privados

“Es importante precisar que, para la presente vigencia, no se contempla la asignación de recursos destinados a subsidios de tasa de interés, tanto en el periodo de estudio como en el de amortización”, indicó el comunicado de la cartera.

Cerca de 900 estudiantes al año son beneficiados con el programa educativo de la Fundación Manuelita.
Tenga en cuenta la información del Icetex. Foto: 123 Rf

La congresista informó que en marzo del 2025, el Icetex presentó una solicitud al Ministerio de Educación para retomar el esquema de subsidios en 2026, con un requerimiento presupuestal de 409.000 millones para subsidios a las tasas en etapa de amortización. Sin embargo, no se estableció ningún recurso para este rubro.

Así funcionará el ahorro máximo en BEPS durante 2026

La congresista puntualizó en su denuncia que el Ministerio de Educación tiene un presupuesto histórico de $76,5 billones de pesos y que “el Gobierno ha endeudado al Estado cada vez más a través de títulos de tesorería (TES), por 23 billones de pesos, cupo de endeudamiento por 152 billones y recientemente con un decreto de emergencia económica, por lo que no hay justificación para otorgar apenas 409.000 millones para 234.000 personas”.

Librería
Esta fue la denuncia de la congresista. Foto: 123RF

Más de Educación

ED 2222

Golpe del Gobierno Petro a estudiantes: no habrá subsidio a tasas de interés, confirmó Catherine Juvinao

Los estudiantes tendrán más oportunidades de ampliar sus conocimientos académicos en Australia

Gobierno lanzará nuevo modelo de becas para maestrías y doctorados con recursos asegurados hasta el 2030

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Contraloría General de la República y dinero colombiano.

Contraloría hace grave advertencia sobre las universidades públicas: solo una de 34 es financieramente autosostenible

Una de las hipótesis de la presencia de esta bacteria -según el Invima- podría ser por un medicamento.

Sena abrió 14 nuevos cursos de salud: son virtuales y duran 48 horas; así se puede inscribir

Expertos analizan el impacto del aumento del salario mínimo en la educación.

Matrículas escolares y universitarias aumentarían aproximadamente un 5,10 %, tras el aumento del salario mínimo

Con la eliminación de los subsidios a las tasas de interés se reanudó el dilema de miles de estudiantes con el Icetex.

Ojo estudiantes con crédito Icetex: estas son las tasas de interés que regirán en 2026

Este es el proceso que debe llevar a cabo para postularse.

Sena: listado de cursos y programas que puede estudiar para encontrar trabajo rápido en 2026

Petróleo y gas

Francisco José Lloreda Mera es el nuevo rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano

47 colegios oficiales estarán ofertando los cupos.

MinEducación desmiente información que destacaba cambios en las vacaciones escolares para 2026; calendario oficial se mantiene

Fundación San José y una persona graduándose.

MinEducación dice que “no expide títulos ni tiene vínculo contractual” con la Fundación San José y mantiene investigación

Noticias Destacadas