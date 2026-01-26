Golpe del Gobierno Petro a estudiantes: no habrá subsidio a tasas de interés, confirmó Catherine Juvinao

El año pasado, el Gobierno Nacional tomó una decisión que afectó duramente a miles de estudiantes del país, pues tras varios meses, anunció la decisión de no mantener los subsidios que normalmente se otorgaban a miles de estudiantes y que permitían que pudieran asumir una tasa de interés más baja y cómoda.

Miles de estudiantes vieron un golpe en sus finanzas, pues los estados de cuenta empezaron a llegar por un valor superior al eliminar dicho subsidio.

Ahora, con la llegada del nuevo año, esperaban una decisión favorable y la recuperación de este subsidio. Sin embargo, las noticias no fueron positivas.

La representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao, denunció que para el 2026 no habrá subsidio para los usuarios del Icetex de estratos 1, 2 y 3 en etapa tanto de estudio como de amortización. El Ministerio de Educación hizo el anuncio.

“Es importante precisar que, para la presente vigencia, no se contempla la asignación de recursos destinados a subsidios de tasa de interés, tanto en el periodo de estudio como en el de amortización”, indicó el comunicado de la cartera.

La congresista informó que en marzo del 2025, el Icetex presentó una solicitud al Ministerio de Educación para retomar el esquema de subsidios en 2026, con un requerimiento presupuestal de 409.000 millones para subsidios a las tasas en etapa de amortización. Sin embargo, no se estableció ningún recurso para este rubro.

La congresista puntualizó en su denuncia que el Ministerio de Educación tiene un presupuesto histórico de $76,5 billones de pesos y que “el Gobierno ha endeudado al Estado cada vez más a través de títulos de tesorería (TES), por 23 billones de pesos, cupo de endeudamiento por 152 billones y recientemente con un decreto de emergencia económica, por lo que no hay justificación para otorgar apenas 409.000 millones para 234.000 personas”.