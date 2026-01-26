Así funcionará el ahorro máximo en BEPS durante 2026

Colombia avanza en promover el ahorro para la vejez con el Programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), una alternativa voluntaria impulsada por Colpensiones para quienes no cumplen con los requisitos tradicionales de pensión o desean complementar su protección económica al llegar a la edad de retiro laboral.

Para este año, las autoridades confirmaron el monto máximo de ahorro anual dentro del programa, junto con otros beneficios asociados como seguro de vida y auxilio funerario gratuitos.

Los BEPS fueron diseñados como una herramienta flexible de protección social, que permite a los vinculados acumular recursos de forma voluntaria para mejorar sus condiciones económicas en la vejez.

Según Colpensiones, el ahorro puede comenzar desde aportes mínimos de $ 20.000, y las personas pueden realizar varias transacciones al día en los puntos de recaudo autorizados en todo el país.

Tope de ahorro anual en 2026

Para la vigencia de 2026, el monto máximo que un colombiano puede ahorrar en BEPS durante el año fue fijado en $ 2.450.000. Este valor es ajustado cada año por el Ministerio de Trabajo, con base en el porcentaje de incremento definido por la Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos.

La idea es que el límite se mantenga actualizado con las condiciones económicas y las necesidades de los ahorradores futuros.

Una característica clave del sistema es que, si durante un año se supera ese límite, el excedente no se pierde, sino que se acredita como parte del ahorro del año siguiente. Esto está en línea con lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 604 de 2013, que rige el funcionamiento de los BEPS.

Beneficios adicionales

Más allá del simple ahorro de recursos, los BEPS ofrecen otros incentivos. Por ejemplo, quienes realicen al menos seis aportes que sumen un monto mínimo específico durante el año anterior pueden acceder a un seguro de vida gratuito y a un auxilio funerario sin costo adicional.

Este beneficio busca ofrecer una capa extra de seguridad a los vinculados, incluso antes de que puedan acceder a un ingreso periódico en la vejez.

El ahorro busca complementar ingresos en la vejez. Foto: Foto creada con Gemini / El País

Otro aspecto atractivo es la flexibilidad del programa: no hay fechas límite para hacer aportes, ni se generan sanciones por no ahorrar en una fecha determinada. Esto permite a los participantes adaptar sus estrategias de ahorro a sus capacidades económicas y ritmos de vida.

Cómo funciona el retiro

El retiro de los recursos acumulados en BEPS está sujeto a ciertas condiciones, entre ellas alcanzar la edad mínima de pensión (57 años para mujeres y 62 años para hombres) o cuando el monto total acumulado, junto con otros ahorros pensionales, no sea suficiente para obtener una pensión mínima.

En esos casos, los vinculados pueden usar esos recursos para generar un ingreso periódico o retirarlos conforme a la normativa vigente.

El programa BEPS se ha consolidado como una vía accesible para que personas con ingresos inferiores a un salario mínimo o que no lograron cotizar las semanas necesarias hacia una pensión tradicional puedan planear su futuro financiero con mayor seguridad y opciones flexibles de ahorro.