Estos son los requisitos que necesita cumplir si quiere instalar paneles solares en casa como alternativa de ahorro energético

En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, los usuarios cuentan con más soluciones y alternativas para llevar una vida más tranquila y, sobre todo, más sostenible, especialmente cuando se trata del uso de equipos y aparatos eléctricos en el hogar.

No es un secreto que, en los últimos años, estos dispositivos han ganado un papel protagónico gracias a su eficiencia para realizar distintas tareas, pero también porque concentran entretenimiento, información y comunicación en un solo equipo. La lista es extensa: celulares, computadores, televisores, barras de sonido, consolas de videojuegos, aspiradoras, entre muchos otros, que hoy ocupan un lugar clave en la vida de las familias.

Sin embargo, una de las principales preocupaciones está relacionada con el consumo de energía que generan, dado que la mayoría suele funcionar de manera simultánea. Esta situación puede resultar aún más contraproducente cuando no se hace un uso responsable de los dispositivos. Más allá de apagarlos o desconectarlos, surge entonces la pregunta: ¿qué otras opciones tienen los usuarios a su alcance?

Los paneles solares deben ser instalados en el techo. Foto: Getty Images

En este contexto, uno de los nombres que más ha tomado fuerza es el de los paneles solares. Estas placas, que generalmente se instalan en los techos, se han consolidado como una alternativa óptima tanto a nivel económico como ambiental para quienes buscan un mayor control sobre el consumo de electricidad en sus hogares.

“Cada vez existen más casas con paneles solares en Colombia, sin embargo, tomar esta decisión no es sencillo, puesto que, son varios aspectos los que se deben tener en cuenta a la hora de hacer un montaje para casa en Colombia. Algunos de los aspectos considerar para las casas con paneles solares, incluye el lugar donde se instalarán, el presupuesto para el montaje, paneles solares precios para casa de estos equipos, proveedores y mantenimientos de estos dispositivos para una casa”, explican desde AutoSolar.

En ese sentido, es importante considerar ciertos requisitos antes de optar por este tipo de tecnología. No se trata de una decisión que deba tomarse a la ligera ni sin la asesoría adecuada, pues una mala planificación podría derivar en pérdidas económicas u otros inconvenientes, dependiendo del país en el que se realice la instalación.

En el caso de Colombia, las regulaciones están definidas principalmente por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), que establece los requisitos técnicos de seguridad; la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), encargada de fijar normas para garantizar la calidad, eficiencia y confiabilidad de la red eléctrica; y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que regula el sector energético para asegurar un suministro eficiente, seguro y con altos estándares de calidad.

De acuerdo con los expertos, existen diversos tipos de instalación solar. Foto: Getty Images

De esta manera, los permisos y registros para los sistemas fotovoltaicos varían según el tipo de instalación, ya sea aislada, conectada a la red o híbrida. Una vez realizada la instalación, es obligatorio llevar a cabo una inspección para obtener la certificación RETIE, la cual garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad.

Adicionalmente, el sistema debe registrarse ante la UPME, lo que permite a las autoridades llevar un control sobre las instalaciones y la generación de energía renovable en el país. Finalmente, en el caso de los sistemas conectados a la red o híbridos, es indispensable contar con la autorización de la empresa distribuidora de energía, con el fin de asegurar una interconexión segura y estable.