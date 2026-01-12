Tecnología

Reducir el consumo de energía en el hogar: la nueva alternativa que podría reemplazar a los paneles solares

Los avances tecnológicos han facilitado la aparición de nuevas soluciones energéticas que ya están disponibles en el mercado.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
12 de enero de 2026, 11:25 a. m.
La alternativa a los paneles solares que podría cambiar el ahorro energético en casa.
La alternativa a los paneles solares que podría cambiar el ahorro energético en casa. Foto: Getty Images

En la actualidad, una de las mayores prioridades para muchos sectores, especialmente en el ámbito doméstico, es la generación de energía limpia. Cada vez más hogares buscan alternativas que les permitan reducir el gasto mensual, impulsados por el uso constante de electrodomésticos y dispositivos eléctricos, cuyo consumo se ve reflejado directamente en la factura de energía.

El efectivo truco para evitar que el recibo de la energía se dispare, incluso si tiene numerosos electrodomésticos y aparatos

En este contexto, el avance tecnológico ha facilitado la aparición de nuevas soluciones energéticas que ya están disponibles en el mercado. Aunque la energía solar continúa siendo una de las fuentes renovables más relevantes, su evolución no se ha detenido y sigue abriendo paso a innovaciones que buscan mejorar su eficiencia.

Durante décadas se asumió que los paneles solares debían ser necesariamente planos, pero esa idea comenzó a cambiar. Ante esto, la empresa japonesa Kyosemi’s Sphelar desarrolló paneles solares esféricos, diseñados para captar la luz que llega desde múltiples direcciones. Esta forma permite un mejor aprovechamiento de la radiación solar frente a los paneles tradicionales.

La compañía ya ha iniciado el envío de paneles esféricos de prueba a distintos sectores de la industria, un paso que marca un avance relevante pese a que la mayoría de los proyectos aún se encuentran en etapas iniciales.

Tecnología

Xuper TV, para ver películas y series gratis en español: peligros que contiene la aplicación para los Smart TV

Tecnología

Última oportunidad: así puede ver hoy la lluvia de estrellas Cuadrántidas en Colombia

Tecnología

Se reveló lo que significa la última advertencia vista en el tablero de la avioneta donde murió el cantante Yeison Jiménez

Tecnología

Cámara trampa captó un momento increíble para la ciencia: redescubren un animal que se creía extinto hace 80 años

Tecnología

Así era la avioneta que transportaba al cantante Yeison Jiménez: modelo señalado por el cuerpo de bomberos

Tecnología

La CIA presentó perturbador veredicto sobre la realidad del 3I/Atlas que sorprende al mundo: científico no descarta una amenaza

Tecnología

Tenga cuidado: seis datos que por ningún motivo debe compartir en redes sociales

Tecnología

Si quiere instalar paneles solares para ahorrar energía, no descuide estos detalles clave que podrían hacerle perder mucho dinero

Tecnología

Instalando paneles solares, estos son los aparatos eléctricos que puede usar sin temor a que se dispare el consumo de energía

Tecnología

La nueva tecnología que podría reemplazar a los paneles solares y reducir drásticamente el consumo de energía

De acuerdo con estimaciones preliminares, esta tecnología permitiría generar hasta un 70 % más de electricidad utilizando cerca de un 75 % menos de superficie en comparación con paneles planos tradicionales, gracias a un sistema de concentración óptica más eficiente.

Las casas equipadas con sistemas de energías limpias suelen aumentar su valor en el mercado, ya que representan eficiencia y modernidad.
Esta tecnología permitiría generar hasta un 70% más de electricidad en el hogar. Foto: Getty Images

Estos resultados despiertan un notable interés, ya que su diseño permite aprovechar la radiación solar desde múltiples ángulos y optimizar la producción energética en espacios reducidos. Esto los convierte en una opción atractiva para entornos donde la superficie disponible es limitada, lo que podría abrir nuevas posibilidades en el ámbito de la energía renovable.

Comunidad científica asombrada ante hallazgo clave: secuencian ADN de humano del antiguo Egipto y la ascendencia les deja sin palabras

No obstante, desde el punto de vista arquitectónico, su forma podría dificultar la integración en tejados o ventanas, donde los paneles planos encajan con mayor facilidad. Además, la complejidad mecánica de estos dispositivos incrementa los costos de fabricación, un obstáculo que todavía debe superarse para que puedan competir de forma masiva con los sistemas actuales.

Más de Tecnología

Detrás de la gratuidad, la plataforma opera sin respaldo legal ni controles oficiales.

Xuper TV, para ver películas y series gratis en español: peligros que contiene la aplicación para los Smart TV

La alternativa a los paneles solares que podría cambiar el ahorro energético en casa.

Reducir el consumo de energía en el hogar: la nueva alternativa que podría reemplazar a los paneles solares

Las Cuadrántidas son famosas por sus bolas de fuego y su rápida aparición.

Última oportunidad: así puede ver hoy la lluvia de estrellas Cuadrántidas en Colombia

Las imágenes compartidas por Weisman Mora revelaron un mensaje técnico en la cabina.

Se reveló lo que significa la última advertencia vista en el tablero de la avioneta donde murió el cantante Yeison Jiménez

Tras años sin resultados, una cámara activada por movimiento cambió el rumbo de una investigación.

Cámara trampa captó un momento increíble para la ciencia: redescubren un animal que se creía extinto hace 80 años

La avioneta cubría un trayecto breve entre municipios de Boyacá.

Así era la avioneta que transportaba al cantante Yeison Jiménez: modelo señalado por el cuerpo de bomberos

El silencio oficial frente a una consulta formal despertó nuevas interpretaciones.

La CIA presentó perturbador veredicto sobre la realidad del 3I/Atlas que sorprende al mundo: científico no descarta una amenaza

Meta destaca que este enfoque cumple con las normativas de privacidad vigentes en EE UU. e incluso Europa, aunque expertos alertan que podría ser el inicio de una monetización más invasiva.

Tenga cuidado: seis datos que por ningún motivo debe compartir en redes sociales

Un comentario del magnate tecnológico puso en duda la necesidad de planificar la vejez.

La razón por la que Elon Musk dice que no será necesario ahorrar para la pensión y la vejez: “No te preocupes por guardar dinero”

Las estafas por aplicaciones de mensajería son cada vez más comunes.

Alerta en WhatsApp: así puede proteger su cuenta del espionaje digital y los fraudes que amenazan sus datos personales

Noticias Destacadas