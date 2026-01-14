Lo está haciendo mal: desconectar estos tres aparatos eléctricos del enchufe podría aumentar el consumo de energía en su casa

Una de las principales preocupaciones de las personas tiene que ver con los gastos de energía en el hogar, ya que la factura eléctrica puede incrementarse y afectar de manera significativa el bolsillo de las familias, que deben asumir estos costos mes a mes.

Ante esta situación, se ha puesto el foco en la adopción de hábitos responsables y en el uso adecuado de los electrodomésticos, así como en identificar cuáles son los que más consumen y cómo emplearlos de forma más eficiente.

Varios dispositivos continúan utilizando electricidad incluso cuando no están en funcionamiento, un fenómeno conocido como consumo fantasma o energía en espera. Aunque este gasto puede parecer mínimo, con el paso del tiempo se ve reflejado en la factura eléctrica.

El aumento en la factura eléctrica afecta directamente la economía familiar. Foto: Getty Images

Sin embargo, desenchufar los aparatos de manera constante no siempre es la solución y, en algunos casos, puede resultar contraproducente. El uso excesivo de los enchufes desgasta los contactos, genera calor y aumenta el riesgo de chispas.

Además, no todos los electrodomésticos consumen energía en reposo, por lo que el ahorro real está en identificar cuáles sí lo hacen y no en desconectarlos de forma indiscriminada, explican desde Computer Hoy.

Si va a utilizar el puerto USB de su televisor, evite conectar estos dispositivos porque podría causar daños irreparables

El consumo en espera o standby afecta únicamente a ciertos dispositivos electrónicos que mantienen funciones activas aun estando apagados, como televisores, routers o decodificadores, lo que sí puede generar un gasto acumulado con el tiempo.

En contraste, los aparatos con interruptores mecánicos no consumen energía cuando están apagados, por lo que desenchufarlos no supone un ahorro real. Por el contrario, hacerlo con frecuencia puede deteriorar las tomas de corriente, provocar malos contactos, generar calor y aumentar el riesgo eléctrico.

En este contexto, la fuente citada señala que existen dispositivos que no deberían desconectarse del tomacorriente, ya que hacerlo no solo no genera ahorro, sino que puede incrementar el consumo, provocar fallos y reducir su vida útil. La nevera, los routers y los dispositivos inteligentes son ejemplos claros.

Ahorrar energía no depende solo de apagar o desconectar aparatos. Foto: Getty Images

Para ahorrar energía sin poner en riesgo la instalación eléctrica, lo más recomendable es adoptar hábitos racionales, como el uso de regletas con interruptor, que permiten cortar el consumo en espera de manera segura y práctica.

Asimismo, apostar por electrodomésticos eficientes y utilizarlos de forma adecuada contribuye a reducir el gasto de manera real y sostenida.

El ahorro depende de comprender el consumo real de cada aparato: algunos gastan energía en espera, otros no consumen cuando están apagados y ciertos equipos deben permanecer conectados para evitar fallos.