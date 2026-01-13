Si va a utilizar el puerto USB de su televisor, evite conectar estos dispositivos porque podría causar daños irreparables

La tecnología ha avanzado de forma significativa en los últimos años, dando lugar a inventos clave que mejoran la experiencia de los usuarios en su vida cotidiana al utilizar dispositivos electrónicos. Uno de los ejemplos más claros son los televisores, aparatos que existen desde hace décadas, pero que con el paso del tiempo han incorporado innovaciones que facilitan notablemente su uso e interacción.

Una de sus principales ventajas es la posibilidad de conectarse a internet, característica que dio origen a los llamados Smart TV. Gracias a ello, los usuarios pueden acceder a aplicaciones, plataformas de streaming y otros servicios digitales, haciendo que la experiencia frente a la pantalla sea mucho más completa y moderna.

Entre sus funciones más destacadas se encuentran los puertos USB, los cuales permiten la reproducción de archivos multimedia. Al conectar una memoria USB o un disco duro externo, es posible ver fotografías, reproducir música o disfrutar de videos directamente en el televisor, sin necesidad de recurrir a otros dispositivos.

Los puertos USB están disponibles en los televisores modernos. Foto: Getty Images

Esto resulta especialmente útil para quienes buscan una experiencia más práctica y sin complicaciones. Sin embargo, más allá de sus beneficios, es importante tener en cuenta que, en una era digital cada vez más compleja y marcada por diversas amenazas tecnológicas, no todos los dispositivos son seguros para conectarse a estos puertos.

De acuerdo con el medio especializado Computer Hoy, los expertos advierten que no todos los puertos USB son iguales, y los de los televisores modernos son un claro ejemplo. Aunque ofrecen distintas posibilidades de uso, están diseñados para funciones específicas. Utilizarlos de forma incorrecta o conectar dispositivos inadecuados puede provocar fallos e incluso dañar el televisor con el tiempo.

En general, los puertos USB de los televisores están pensados principalmente para la lectura de datos y suministran una carga eléctrica limitada. Por esta razón, conectar dispositivos que requieren mayor energía —como teléfonos celulares, tablets, baterías externas o accesorios USB de baja calidad— puede generar cargas lentas, sobrecalentamientos, fallos internos o daños en el puerto y otros componentes del TV, especialmente si se utilizan cables defectuosos o que no cumplen con los estándares eléctricos.

Los puertos USB permite conectar dispositivos para la transmisión de archivos. Foto: Imagen creada con Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT

Además, aunque muchos televisores permiten el uso de discos duros USB para grabar o reproducir contenido, no todos los modelos son adecuados para esta función.

En particular, los discos duros de 2,5 pulgadas que se alimentan exclusivamente a través del USB pueden consumir más energía de la que el televisor es capaz de proporcionar, lo que puede ocasionar desconexiones constantes y errores. Un uso inadecuado también puede terminar dañando tanto el televisor como el propio disco duro.