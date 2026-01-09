Así funciona el MEMC, la función del televisor que mejora la imagen al ver películas

El avance de las tecnologías de imagen en los televisores inteligentes ha incorporado funciones que, aunque vienen activadas por defecto o aparecen en los menús de configuración, no siempre son comprendidas por los usuarios.

Tal como lo reseñó Computer Hoy, el MEMC, sigla de Motion Estimation, Motion Compensation, es una tecnología de procesamiento de imagen integrada en los televisores modernos para mejorar la fluidez de las escenas en movimiento.

Su funcionamiento se basa en analizar los fotogramas originales de un video y anticipar cómo se desplazarán los objetos, generando imágenes intermedias de manera artificial. De esta forma, el sistema logra transiciones más suaves y continuas, especialmente en contenidos con desplazamientos rápidos.

Aunque muchos usuarios no lo saben, los televisores incluyen funciones avanzadas que pueden optimizar la imagen, pero también alterarla si se usan sin criterio. Esta herramienta añade fotogramas extra para dar mayor sensación de fluidez, un efecto que resulta útil en deportes o transmisiones en vivo, pero que no siempre es ideal para todo tipo de contenido.

Los televisores inteligentes cuentan con varios puertos que son de gran utilidad. Foto: Getty Images

Gracias al MEMC, un contenido grabado a 24 fotogramas por segundo puede reproducirse con una sensación cercana a los 60 o incluso 120 fps, lo que reduce vibraciones y cortes en la imagen.

Esta tecnología aprovecha los paneles de alta tasa de refresco, capaces de alcanzar 120 o 144 hercios, para insertar cuadros intermedios y ofrecer movimientos más continuos. Aunque cada marca utiliza un nombre comercial distinto, el principio técnico detrás del sistema es el mismo.

El funcionamiento del MEMC consiste en “rellenar” los espacios entre imágenes consecutivas para que el desplazamiento de los objetos se perciba más uniforme y natural. Al suavizar la transición entre fotogramas, el televisor logra que el ojo humano interprete el movimiento como más estable, evitando sacudidas visibles que suelen aparecer en escenas rápidas o con mucho detalle.

El inconveniente aparece cuando este procesamiento se aplica a contenidos inadecuados. Foto: Getty Images

Este tipo de procesamiento resulta especialmente efectivo en deportes y transmisiones en vivo, donde la acción constante puede verse afectada por saltos de imagen. Un balón en pleno partido o un monoplaza en una carrera se siguen con mayor claridad, al igual que las panorámicas amplias o los barridos horizontales. En pantallas de gran tamaño o proyectores, donde cada cambio es más evidente, el suavizado de movimiento marca una diferencia aún más notable.

Quienes suelen ver deportes o contenidos en resolución 4K con alto nivel de detalle perciben una mejora clara al activar el MEMC, ya que la imagen gana continuidad y los movimientos se ven más suaves y estables.

Esta mayor fluidez elimina los pequeños tirones que interrumpen la sensación de realismo, lo que resulta especialmente evidente en escenas rápidas y en transmisiones que exigen claridad constante.

No obstante, el inconveniente aparece cuando este procesamiento se aplica a contenidos inadecuados. En películas, un suavizado excesivo provoca el conocido efecto telenovela, que hace perder la estética cinematográfica original.

Además, el sistema no siempre interpreta correctamente el movimiento, lo que puede generar bordes difusos, parpadeos o deformaciones, y en videojuegos añade un retardo de respuesta que afecta la precisión y la experiencia de juego.