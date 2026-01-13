Tecnología

La forma más sencilla de reducir el consumo de energía en casa sin hacer sacrificios ni grandes inversiones

El objetivo es reducir el costo de la factura eléctrica aprovechando los recursos ya disponibles e incorporando pequeñas mejoras que, sin ser evidentes, pueden generar un impacto significativo.

Redacción Tecnología
13 de enero de 2026, 8:30 p. m.
Existen dispositivos que pueden elevar el consumo de energía
Existen dispositivos que pueden elevar el consumo de energía Foto: Getty Images

El incremento en el servicio de energía ha motivado a numerosos hogares a buscar alternativas para disminuir el valor de su recibo mensual. No obstante, reducir el consumo eléctrico no siempre exige renuncias, modificaciones drásticas en la rutina diaria ni grandes inversiones.

En este contexto, surge el concepto de “ahorro invisible”, una estrategia que permite optimizar el uso de la electricidad sin alterar los hábitos cotidianos. Aunque existen múltiples recomendaciones para ahorrar luz, no siempre es indispensable cambiar la forma de vivir o limitar el uso de los dispositivos.

El objetivo del ahorro invisible es reducir el costo de la factura eléctrica aprovechando los recursos ya disponibles e incorporando pequeñas mejoras que, sin ser evidentes, pueden generar un impacto significativo en el gasto mensual.

Retirar el enchufe cuando no se va a usar, más aún antes de dormir, disminuye la posibilidad de incidentes y ayuda a prolongar la vida útil del aparato.
Esta estrategia que permite optimizar el uso de la electricidad sin alterar los hábitos cotidianos. Foto: Getty Images

De acuerdo con el sitio web RedesZone, este tipo de ahorro se centra en disminuir el consumo eléctrico sin necesidad de realizar cambios drásticos ni evidentes en la rutina diaria. La estrategia permite reducir el gasto de energía sin afectar la comodidad, mediante una optimización del uso que pasa prácticamente desapercibida para el usuario.

Ante este tipo de estrategias, expertos recomiendan que para reducir el gasto en la factura eléctrica y sacar provecho del ahorro invisible, uno de los primeros pasos es eliminar el llamado “consumo fantasma.

Los electrodomésticos tienen un consumo "fantasma" de energía.
Los electrodomésticos tienen un consumo "fantasma" de energía. Foto: Getty Images

Se trata de aquella energía que utilizan los dispositivos cuando permanecen conectados sin estar en uso. Desconectar equipos innecesarios, apagar completamente las regletas o evitar dejar cargadores enchufados permite cortar ese consumo silencioso que no se percibe en la rutina diaria.

Otra medida efectiva es mejorar el aislamiento térmico del hogar, una acción que no modifica la forma en que se utilizan los aparatos, pero sí impacta directamente en el consumo. La instalación de ventanas dobles, el uso de cortinas térmicas o bajar las persianas durante la noche en épocas frías ayuda a conservar la temperatura interior, reduciendo la necesidad de recurrir de forma constante a la calefacción.

Reducir el consumo de energía en el hogar: la nueva alternativa que podría reemplazar a los paneles solares

Además, el uso eficiente de los electrodomésticos también cumple un papel fundamental. Muchos equipos cuentan con programas diseñados para optimizar recursos. Estas funciones permiten disminuir el consumo de agua y electricidad sin alterar de manera significativa el resultado final ni el rendimiento del aparato.

Finalmente, las automatizaciones se convierten en un gran aliado del ahorro invisible. Los enchufes inteligentes y temporizadores facilitan el control de determinados dispositivos, permitiendo que funcionen solo cuando es necesario o en los horarios con tarifas más bajas.

