Pilas porque estos tres electrodomésticos que tiene en su cocina estarían aumentando el precio en el recibo de luz

Con el inicio de un nuevo año, muchas personas buscan cuidar su bolsillo y adoptar mejores hábitos en el uso de los electrodomésticos. Y es que no es un secreto que hoy en día los hogares están llenos de aparatos para la cocina, la sala y las habitaciones, los cuales permiten optimizar el tiempo y ser mucho más productivos. Sin embargo, un uso inadecuado puede traducirse en un aumento considerable en la factura de energía.

Uno de los principales motivos para prestar atención al uso de los electrodomésticos es que muchos de ellos continúan consumiendo electricidad, incluso cuando no están en funcionamiento.

Este fenómeno, conocido como ‘consumo fantasma’, ocurre cuando los equipos permanecen conectados a la corriente en modo de espera. Aunque el gasto individual puede parecer mínimo, la suma de varios dispositivos conectados durante todo el día puede tener un impacto significativo en el recibo de energía.

“El consumo fantasma es un concepto relativamente moderno, ya que está asociado al diseño de muchos electrodomésticos de nueva generación. Estos equipos cuentan con un transformador en su interior, con dos bobinas que permiten adaptar el voltaje de la red eléctrica general al voltaje específico que precisa cada equipo”, explican desde Repsol.

Desconectar los electrodomésticos es una práctica que muy pocos tienen. Foto: Getty Images

En este contexto, existen ciertos electrodomésticos —especialmente los de la cocina— que, si no se utilizan de manera adecuada, pueden representar un incremento importante en el consumo de energía.

Entre los más destacados se encuentran la nevera, el horno y el microondas, que, aunque su impacto individual es mínimo, también influyen en el valor final de la factura de energía.

La forma correcta de limpiar el teclado del computador sin necesidad de apagarlo: solo necesita oprimir esta tecla

La cocina concentra algunos de los aparatos que más electricidad consumen en el hogar. El horno, por ejemplo, puede representar más del 8 % del gasto eléctrico total, con un consumo anual aproximado de 231 kWh. Además, un uso ineficiente, como abrir la puerta mientras está en funcionamiento, puede provocar pérdidas de hasta el 20% de la energía.

Por su parte, la nevera, aunque permanece encendido casi todo el tiempo, es relativamente eficiente. Aun así, supone cerca del 30 % del consumo eléctrico de los electrodomésticos del hogar, con una media anual de 662 kWh.

En contraste, el microondas destaca por su bajo consumo a diferencia de otros aparatos, ya que se utiliza durante períodos cortos de tiempo, lo que lo convierte en una opción más eficiente que el horno para calentar o cocinar pequeñas cantidades de alimentos.

Los usuarios deben ser precavidos con la forma en que usan sus electrodomésticos durante la temporada navideña. Foto: Getty Images

Reducir el consumo fantasma es una forma efectiva de ahorrar en la factura eléctrica. Para lograrlo, lo más recomendable es desenchufar los electrodomésticos cuando no se utilizan, con excepción de aquellos que deben permanecer conectados, como la nevera o el router.

Asimismo, es importante evitar dejar cargadores conectados innecesariamente, aprovechar el uso de temporizadores, optar por equipos más eficientes —como portátiles en lugar de computadores de sobremesa— y revisar el etiquetado energético al momento de adquirir nuevos aparatos.

Finalmente, el uso de regletas con interruptor o con sistemas de eliminación del stand by permite cortar por completo el consumo en modo espera, especialmente en dispositivos como televisores y sus periféricos, contribuyendo así a un uso más responsable y eficiente de la energía.