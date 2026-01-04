Tecnología

Pilas porque estos tres electrodomésticos que tiene en su cocina estarían aumentando el precio en el recibo de luz

Los hogares modernos cuentan con numerosos aparatos que facilitan la vida diaria, pero también incrementan el consumo de energía si no se usan correctamente.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
5 de enero de 2026, 12:54 a. m.
Un manejo inadecuado de estos dispositivos puede generar un aumento considerable en la factura eléctrica.
Un manejo inadecuado de estos dispositivos puede generar un aumento considerable en la factura eléctrica. Foto: Getty Images

Con el inicio de un nuevo año, muchas personas buscan cuidar su bolsillo y adoptar mejores hábitos en el uso de los electrodomésticos. Y es que no es un secreto que hoy en día los hogares están llenos de aparatos para la cocina, la sala y las habitaciones, los cuales permiten optimizar el tiempo y ser mucho más productivos. Sin embargo, un uso inadecuado puede traducirse en un aumento considerable en la factura de energía.

Uno de los principales motivos para prestar atención al uso de los electrodomésticos es que muchos de ellos continúan consumiendo electricidad, incluso cuando no están en funcionamiento.

Este fenómeno, conocido como ‘consumo fantasma’, ocurre cuando los equipos permanecen conectados a la corriente en modo de espera. Aunque el gasto individual puede parecer mínimo, la suma de varios dispositivos conectados durante todo el día puede tener un impacto significativo en el recibo de energía.

“El consumo fantasma es un concepto relativamente moderno, ya que está asociado al diseño de muchos electrodomésticos de nueva generación. Estos equipos cuentan con un transformador en su interior, con dos bobinas que permiten adaptar el voltaje de la red eléctrica general al voltaje específico que precisa cada equipo”, explican desde Repsol.

Tecnología

La exposición temprana a pantallas en niños podría tener graves consecuencias para la salud, según reveló un nuevo estudio

Tecnología

Si usted conecta y desconecta el celular mientras está cargando, tenga cuidado porque podría perjudicar la batería

Tecnología

El símbolo de rayo que aparece junto al puerto USB de su computador tiene un significado que no conocía: para esto sirve

Tecnología

Elon Musk tomó sorpresiva decisión que involucra a su empresa de internet satelital, Starlink, tras captura de Nicolás Maduro

Tecnología

Exponen nuevos detalles de planeta recientemente descubierto que causó asombro por su particular forma: “Nunca antes visto”

Tecnología

Hallazgo científico confirma que uno de los primeros ancestros humanos ya caminaba en dos piernas

Tecnología

Este es el ajuste ‘oculto’ que debe hacerle a su televisor para mejorar la calidad de la imagen en cuestión de segundos

Tecnología

Sin desconectar la nevera en vacaciones: trucos efectivos para reducir el consumo de energía

Tecnología

Este es el electrodoméstico que expertos recomiendan desconectar para evitar que la factura de la energía se incremente en diciembre

Tecnología

Instalando paneles solares, estos son los aparatos eléctricos que puede usar sin temor a que se dispare el consumo de energía

Desconectar los electrodomésticos es una práctica que muy pocos tienen.
Desconectar los electrodomésticos es una práctica que muy pocos tienen. Foto: Getty Images

En este contexto, existen ciertos electrodomésticos —especialmente los de la cocina— que, si no se utilizan de manera adecuada, pueden representar un incremento importante en el consumo de energía.

Entre los más destacados se encuentran la nevera, el horno y el microondas, que, aunque su impacto individual es mínimo, también influyen en el valor final de la factura de energía.

La forma correcta de limpiar el teclado del computador sin necesidad de apagarlo: solo necesita oprimir esta tecla

La cocina concentra algunos de los aparatos que más electricidad consumen en el hogar. El horno, por ejemplo, puede representar más del 8 % del gasto eléctrico total, con un consumo anual aproximado de 231 kWh. Además, un uso ineficiente, como abrir la puerta mientras está en funcionamiento, puede provocar pérdidas de hasta el 20% de la energía.

Por su parte, la nevera, aunque permanece encendido casi todo el tiempo, es relativamente eficiente. Aun así, supone cerca del 30 % del consumo eléctrico de los electrodomésticos del hogar, con una media anual de 662 kWh.

En contraste, el microondas destaca por su bajo consumo a diferencia de otros aparatos, ya que se utiliza durante períodos cortos de tiempo, lo que lo convierte en una opción más eficiente que el horno para calentar o cocinar pequeñas cantidades de alimentos.

Los usuarios deben ser precavido con la forma en que usan sus electrodomésticos durante la temporada navideña.
Los usuarios deben ser precavidos con la forma en que usan sus electrodomésticos durante la temporada navideña. Foto: Getty Images

Reducir el consumo fantasma es una forma efectiva de ahorrar en la factura eléctrica. Para lograrlo, lo más recomendable es desenchufar los electrodomésticos cuando no se utilizan, con excepción de aquellos que deben permanecer conectados, como la nevera o el router.

Asimismo, es importante evitar dejar cargadores conectados innecesariamente, aprovechar el uso de temporizadores, optar por equipos más eficientes —como portátiles en lugar de computadores de sobremesa— y revisar el etiquetado energético al momento de adquirir nuevos aparatos.

Finalmente, el uso de regletas con interruptor o con sistemas de eliminación del stand by permite cortar por completo el consumo en modo espera, especialmente en dispositivos como televisores y sus periféricos, contribuyendo así a un uso más responsable y eficiente de la energía.

Más de Tecnología

Los electrodomésticos muy viejos pueden no ser tan eficientes.

Pilas porque estos tres electrodomésticos que tiene en su cocina estarían aumentando el precio en el recibo de luz

Relación entre pantallas y desarrollo cerebral temprano en niños.

La exposición temprana a pantallas en niños podría tener graves consecuencias para la salud, según reveló un nuevo estudio

Con el paso del tiempo, es común que los celulares ya no rindan como al principio.

Si usted conecta y desconecta el celular mientras está cargando, tenga cuidado porque podría perjudicar la batería

Los íconos que acompañan a los puertos USB tienen una función informativa.

El símbolo de rayo que aparece junto al puerto USB de su computador tiene un significado que no conocía: para esto sirve

Gobiernos, líderes políticos, analistas y organizaciones internacionales reaccionaron ante la captura de Maduro.

Elon Musk tomó sorpresiva decisión que involucra a su empresa de internet satelital, Starlink, tras captura de Nicolás Maduro

Exoplaneta PSR J2322-2650b

Exponen nuevos detalles de planeta recientemente descubierto que causó asombro por su particular forma: “Nunca antes visto”

El fósil que reescribe el origen de la marcha humana.

Hallazgo científico confirma que uno de los primeros ancestros humanos ya caminaba en dos piernas

A través de diferentes trucos, las personas pueden mejorar la calidad de imagen de su televiso

Este es el ajuste ‘oculto’ que debe hacerle a su televisor para mejorar la calidad de la imagen en cuestión de segundos

La memoria del celular puede llenarse con el paso del tiempo.

Las tres prácticas formas de liberar espacio de almacenamiento en su celular para acelerar el rendimiento y velocidad

El puerto HDMI se ha hecho de uso universal para varios dispositivos.

Al momento de usar los puertos HDMI del televisor está cometiendo este error que afectaría la calidad del sonido y la imagen

Noticias Destacadas