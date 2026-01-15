Economía

Algunos colombianos no tendrán que pagar impuesto predial en 2026: listado de quienes se lo ahorran

Este es el listado de los exentos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 12:30 p. m.
Ojo con el listado de colombianos que no tienen que pagar el impuesto.
Ojo con el listado de colombianos que no tienen que pagar el impuesto. Foto: suministrada por alcaldía Cartagena

Los impuestos hacen parte de los rubros más importantes en muchos países y que los ciudadanos están obligados a pagar, sin que exista una contraprestación directa por su pago. Tenga en cuenta que los impuestos son una de las principales vías que el Estado utiliza para obtener ingresos y sostener el gasto público.

Uno de los impuestos más comunes en el país es el impuesto predial unificado, que es el pago que todo propietario, poseedor o quien disfrute del bien debe realizar sobre los bienes inmuebles o predios ubicados en el Distrito Capital y en otras ciudades del país.

¡Se acaba el plazo! Pague el predial antes del 30 de septiembre y evite intereses de mora.
Ojo con el listado de colombianos que no tienen que pagar el impuesto. Foto: Alcaldía de Cali

El valor de este impuesto se define a través del valor estimado por el avalúo catastral. Sin embargo, lo que muchos no saben es que existe un grupo de colombianos que no deben hacer el pago de este tributo, dadas unas condiciones especiales que deben cumplir.

Los efectos de la desindexación de VIS al salario mínimo: golpe para constructoras

¿Quiénes no deben pagar el impuesto predial?

Tenga en cuenta que la obligación recae sobre bienes como viviendas, terrenos, locales comerciales y edificaciones de propiedad horizontal, pues es la principal fuente de recaudo del Estado.

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 15 de enero en Colombia

Macroeconomía

Año histórico para la bolsa en Colombia: 2025 alcanzó flujos de negociación de 32 billones de pesos. “No se veían desde 2019”

Macroeconomía

Petro habla del salario mínimo y se refiere a la caída del dólar y precios de alimentos: “La economía va a absorber el 23 %”

Macroeconomía

Trabajar en Canadá ya no será un sueño lejano: esto es lo que tiene que saber para aplicar

Emprendimiento

¿Por qué Colombia crea empresas, pero no logra sostenerlas?

Macroeconomía

Dólar revirtió la tendencia y terminó más caro en Colombia: precio oficial del 14 de enero

Macroeconomía

Gobierno inicia conversaciones con China por obras de infraestructura: estos son los proyectos que tienen planeados

Macroeconomía

Impuesto predial aumentaría un 3% para varios inmuebles en Colombia: esto propone el DNP

Economía

Preocupante dato en cuentas territoriales: en 4 de cada 10 municipios cayó el recaudo del predial. ¿De cuánto fue la disminución?

Bogotá

Beneficio tributario al presentar la declaración de renta, por haber hecho aporte voluntario en impuestos del Distrito. Así aplica

Los propietarios exentos de pagar este porcentaje son las casas y apartamentos que sean de uso residencial y que estén ubicados en los estratos 1 y 2, que tengan un avalúo catastral menor a los 16 salarios mínimos. Es decir, para 2026, son propiedades con un avalúo menor a los 28.014.480 de pesos colombianos.

Salario minimo
Ojo con el listado de colombianos que no tienen que pagar el impuesto. Foto: Adobe Stock

Adicional a ello, también hay otro tipo de predios que están exentos de pagar el impuesto, como son los siguientes:

  • Predios de la Defensa Civil, Cruz Roja, entre otros
  • Parques naturales públicos
  • Bienes de uso público.
  • Salones comunales de Juntas de Acción Comunal.
  • Instalaciones militares, de la Policía e inmuebles de la Rama Judicial
Año histórico para la bolsa en Colombia: 2025 alcanzó flujos de negociación de 32 billones de pesos. “No se veían desde 2019”
  • Tumbas o bóvedas funerarias que no sean propiedad de parques cementerios.
  • Inmuebles de la Iglesia Católica como templos, capillas, casas curales, monasterios, entre otros.
Los Caleños le madrugaron al pago del impuesto predial y poder recibir los descuentos otorgados por la secretaría de hacienda municipal para esta vigencia 2024.
Ojo con el listado de colombianos que no tienen que pagar el impuesto. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Más de Macroeconomía

Pago de impuesto predial en Cartagena tiene descuento hasta el 30 de abril

Algunos colombianos no tendrán que pagar impuesto predial en 2026: listado de quienes se lo ahorran

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 15 de enero en Colombia

Regla fiscal, bolsa de valores, economía

Año histórico para la bolsa en Colombia: 2025 alcanzó flujos de negociación de 32 billones de pesos. “No se veían desde 2019”

Petro se refirió al comportamiento del dólar.

Petro habla del salario mínimo y se refiere a la caída del dólar y precios de alimentos: “La economía va a absorber el 23 %”

Acceder a este curso es muy fácil.

Trabajar en Canadá ya no será un sueño lejano: esto es lo que tiene que saber para aplicar

La prospección es un asunto estratégico, pues más que buscar nuevos contactos, se trata de alimentar el embudo de ventas con oportunidades reales y calificadas.

¿Por qué Colombia crea empresas, pero no logra sostenerlas?

Dolar

Dólar revirtió la tendencia y terminó más caro en Colombia: precio oficial del 14 de enero

obras carreteras

Gobierno inicia conversaciones con China por obras de infraestructura: estos son los proyectos que tienen planeados

Pagos con Bre-B y otras billeteras electrónicas tendrían retefuente del 1,5 %

Bre-B cumple 100 días bajo la lupa de la ciberseguridad

Es posible que el Gobierno tenga que recortar gastos en 2026, ya que no contará con los $16 billones de la reforma tributaria.

DataCrédito Experian y el mapa del nuevo sistema financiero

Noticias Destacadas